Wizards, Khris Middleton'ı sign-and-trade ile kadrosuna kattı

Washington Wizards, serbest oyuncu konumundaki Khris Middleton'ı Dallas Mavericks ile gerçekleştirilen sign-and-trade anlaşması kapsamında kadrosuna kattı. Haberi ESPN'den Shams Charania duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Middleton, Washington ile üç yıl ve 17.6 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayacak.
Anlaşma, NBA tarafından Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks ve Memphis Grizzlies'in de dahil olduğu altı takımlı dev takasın bir parçası olarak resmileştirilecek.
Charania'nın aktardığına göre Detroit Pistons'ın John Collins ile yaptığı üç yıl ve 51 milyon dolarlık sözleşme de söz konusu çok takımlı anlaşma kapsamında resmiyet kazanacak işlemler arasında yer alıyor.
Washington ayrıca bu takas kapsamında D'Angelo Russell'ı, gelecekteki bir ikinci tur draft hakkını ve gelecekteki ikinci tur seçimlerini takas etme hakkını Memphis Grizzlies'e gönderecek.
Middleton, geçtiğimiz sezon Washington formasıyla 34 maça ilk beşte başladıktan sonra Anthony Davis'in başkente geldiği takasta Mavericks'e gönderilmişti. 34 yaşındaki forvet, Wizards ve Mavericks formalarıyla çıktığı toplam 63 karşılaşmada 10.2 sayı, 3.7 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı.
İlginç bir tesadüf olarak Middleton, kariyeri boyunca söz konusu altı takımın yalnızca ikisinde, Memphis Grizzlies ve Los Angeles Clippers'ta forma giymedi.
Anlaşma, NBA tarafından Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks ve Memphis Grizzlies'in de dahil olduğu altı takımlı dev takasın bir parçası olarak resmileştirilecek.
Charania'nın aktardığına göre Detroit Pistons'ın John Collins ile yaptığı üç yıl ve 51 milyon dolarlık sözleşme de söz konusu çok takımlı anlaşma kapsamında resmiyet kazanacak işlemler arasında yer alıyor.
Washington ayrıca bu takas kapsamında D'Angelo Russell'ı, gelecekteki bir ikinci tur draft hakkını ve gelecekteki ikinci tur seçimlerini takas etme hakkını Memphis Grizzlies'e gönderecek.
Middleton, geçtiğimiz sezon Washington formasıyla 34 maça ilk beşte başladıktan sonra Anthony Davis'in başkente geldiği takasta Mavericks'e gönderilmişti. 34 yaşındaki forvet, Wizards ve Mavericks formalarıyla çıktığı toplam 63 karşılaşmada 10.2 sayı, 3.7 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları yakaladı.
İlginç bir tesadüf olarak Middleton, kariyeri boyunca söz konusu altı takımın yalnızca ikisinde, Memphis Grizzlies ve Los Angeles Clippers'ta forma giymedi.