Pistons, Caris LeVert'ü Bucks'a gönderiyor

Detroit Pistons, guard Caris LeVert'ü Milwaukee Bucks'a gönderme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Bucks, bu takas karşılığında Taurean Prince ve Gary Harris'i Detroit'e gönderecek.
Pistons ayrıca Milwaukee'ye iki adet ikinci tur draft hakkı verecek. Bu hamleyle birlikte Detroit'in bir takas istisnası (trade exception) oluşturacağı belirtildi.
31 yaşındaki LeVert, geçtiğimiz yaz serbest oyuncu olarak Pistons'a katılmıştı. Tecrübeli guard, 2025-26 sezonunda benchten geldiği maçlarda kariyerinin en düşük ortalaması olan 7.4 sayı, 2 ribaund ve 2.7 asist rakamlarını üretti.
Spotrac verilerine göre LeVert, gelecek sezon sona erecek kontratı kapsamında 14.8 milyon dolar kazanacak. Bu durum, Milwaukee açısından oyuncunun ilerleyen dönemde yeniden takasta kullanılabilecek değerli bir kontrat olarak görülmesini sağlayabilir.
Son iki sezonunu Bucks formasıyla geçiren Taurean Prince ise geçtiğimiz sezon boyun sakatlığı nedeniyle yalnızca 26 maçta görev yaptı. 32 yaşındaki forvet, 2024-25 sezonunda 8.2 sayı, 3.6 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalamıştı.
31 yaşındaki Gary Harris ise geçen sezon çıktığı 48 karşılaşmada yüzde 44.2 saha içi ve yüzde 41.2 üç sayı isabetiyle oynarken maç başına 2.7 sayı ortalaması üretti.
Prince ve Harris, Pistons'ın bu yaz kadrosuna kattığı son isimler oldu. Detroit daha önce serbest oyuncu John Collins'i transfer etmiş, Oklahoma City Thunder ile yapılan takas sonucunda da keskin şutör guard Isaiah Joe'yu kadrosuna katmıştı. Kulüp ayrıca Kevin Huerter ile yeniden sözleşme imzalarken, uzun yıllardır takımda forma giyen pivot Isaiah Stewart'ı Memphis Grizzlies'e göndermişti.
Pistons ayrıca Milwaukee'ye iki adet ikinci tur draft hakkı verecek. Bu hamleyle birlikte Detroit'in bir takas istisnası (trade exception) oluşturacağı belirtildi.
31 yaşındaki LeVert, geçtiğimiz yaz serbest oyuncu olarak Pistons'a katılmıştı. Tecrübeli guard, 2025-26 sezonunda benchten geldiği maçlarda kariyerinin en düşük ortalaması olan 7.4 sayı, 2 ribaund ve 2.7 asist rakamlarını üretti.
Spotrac verilerine göre LeVert, gelecek sezon sona erecek kontratı kapsamında 14.8 milyon dolar kazanacak. Bu durum, Milwaukee açısından oyuncunun ilerleyen dönemde yeniden takasta kullanılabilecek değerli bir kontrat olarak görülmesini sağlayabilir.
Son iki sezonunu Bucks formasıyla geçiren Taurean Prince ise geçtiğimiz sezon boyun sakatlığı nedeniyle yalnızca 26 maçta görev yaptı. 32 yaşındaki forvet, 2024-25 sezonunda 8.2 sayı, 3.6 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalamıştı.
31 yaşındaki Gary Harris ise geçen sezon çıktığı 48 karşılaşmada yüzde 44.2 saha içi ve yüzde 41.2 üç sayı isabetiyle oynarken maç başına 2.7 sayı ortalaması üretti.
Prince ve Harris, Pistons'ın bu yaz kadrosuna kattığı son isimler oldu. Detroit daha önce serbest oyuncu John Collins'i transfer etmiş, Oklahoma City Thunder ile yapılan takas sonucunda da keskin şutör guard Isaiah Joe'yu kadrosuna katmıştı. Kulüp ayrıca Kevin Huerter ile yeniden sözleşme imzalarken, uzun yıllardır takımda forma giyen pivot Isaiah Stewart'ı Memphis Grizzlies'e göndermişti.