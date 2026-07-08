İsmail Kartal'ın yeni sezondaki sistemi belli oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, yeni sezonda takımını ağırlıklı olarak 4-3-3 sistemiyle sahaya çıkarmayı planlıyor.

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calendar 08 Temmuz 2026 10:52
Haber: Sözcü
İsmail Kartal'ın yeni sezondaki sistemi belli oldu
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın oyun planını büyük ölçüde belirledndi.

Deneyimli teknik adamın, sarı-lacivertli ekibi ağırlıklı olarak 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkarmayı planladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 4-3-3 ÖN PLANDA

İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon zaman zaman tercih ettiği 4-2-3-1 dizilişinin yerine yeni sezonda 4-3-3 sistemini ana oyun planı olarak kullanacak. Deneyimli teknik adamın, bu doğrultuda transfer çalışmalarını da şekillendirdi.

HEDEF HÜCUM FUTBOLU

Kartal'ın, hücum ağırlıklı bir oyun anlayışı oluşturmak istediği ve transfer listesindeki isimlerin de bu sisteme uygun olarak belirlendiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor.

TALISCA İÇİN YENİ ROL

Ayrıca Anderson Talisca'nın yalnızca forvet arkası değil, gerektiğinde santrfor olarak da değerlendirilebilir. Brezilyalı yıldızın, özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında hücum hattının önemli alternatiflerinden biri olması bekleniyor.

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