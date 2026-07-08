İsmail Kartal'ın yeni sezondaki sistemi belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın oyun planını büyük ölçüde belirledndi.
Deneyimli teknik adamın, sarı-lacivertli ekibi ağırlıklı olarak 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkarmayı planladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4-3-3 ÖN PLANDA
İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon zaman zaman tercih ettiği 4-2-3-1 dizilişinin yerine yeni sezonda 4-3-3 sistemini ana oyun planı olarak kullanacak. Deneyimli teknik adamın, bu doğrultuda transfer çalışmalarını da şekillendirdi.
HEDEF HÜCUM FUTBOLU
Kartal'ın, hücum ağırlıklı bir oyun anlayışı oluşturmak istediği ve transfer listesindeki isimlerin de bu sisteme uygun olarak belirlendiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor.
TALISCA İÇİN YENİ ROL
Ayrıca Anderson Talisca'nın yalnızca forvet arkası değil, gerektiğinde santrfor olarak da değerlendirilebilir. Brezilyalı yıldızın, özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında hücum hattının önemli alternatiflerinden biri olması bekleniyor.
Deneyimli teknik adamın, sarı-lacivertli ekibi ağırlıklı olarak 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkarmayı planladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4-3-3 ÖN PLANDA
İsmail Kartal, geçtiğimiz sezon zaman zaman tercih ettiği 4-2-3-1 dizilişinin yerine yeni sezonda 4-3-3 sistemini ana oyun planı olarak kullanacak. Deneyimli teknik adamın, bu doğrultuda transfer çalışmalarını da şekillendirdi.
HEDEF HÜCUM FUTBOLU
Kartal'ın, hücum ağırlıklı bir oyun anlayışı oluşturmak istediği ve transfer listesindeki isimlerin de bu sisteme uygun olarak belirlendiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için çalışmalarını sürdürüyor.
TALISCA İÇİN YENİ ROL
Ayrıca Anderson Talisca'nın yalnızca forvet arkası değil, gerektiğinde santrfor olarak da değerlendirilebilir. Brezilyalı yıldızın, özellikle Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında hücum hattının önemli alternatiflerinden biri olması bekleniyor.