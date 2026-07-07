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Alexander Nübel, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Alman kaleci Alexander Nübel, İstanbul'a geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 19:40 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 19:45
Haber: Sporx.com
Alexander Nübel, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
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Kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Alman kalecinin sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceğini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam saat 19.30 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.



BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Sky DE'de yer alan habere göre Beşiktaş, Alexander Nübel transferini 6,5 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında tamamladı. Siyah-beyazlıların daha önce Bayern Münih'e yaptığı 8 milyon euroluk teklifin kabul edilmediği, tarafların yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki Alman kaleciyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Transferin sağlık kontrollerinin ardından resmiyet kazanacağı ifade ediliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren Alexander Nübel, 46 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalaması yakaladı.



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