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Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 17:24
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eflatun-sarılı kulüp, transferi sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Yeni transferimiz David Costa, kulüp başkanımız Yusuf Öksüzömer'in katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Semt-i Mukaddes'e hoş geldin David Costa" ifadelerine yer verildi.

Eyüpspor'un yeni transferi David Costa, kulüp başkanı Yusuf Öksüzömer'in katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

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