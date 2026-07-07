Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, David Costa'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eflatun-sarılı kulüp, transferi sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, "Yeni transferimiz David Costa, kulüp başkanımız Yusuf Öksüzömer'in katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı. Semt-i Mukaddes'e hoş geldin David Costa" ifadelerine yer verildi.
Eyüpspor'un yeni transferi David Costa, kulüp başkanı Yusuf Öksüzömer'in katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.
Eyüpspor'un yeni transferi David Costa, kulüp başkanı Yusuf Öksüzömer'in katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.