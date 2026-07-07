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Galatasaray'dan Awak Kuier kararı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Finlandiyalı oyuncu Awak Kuier'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını bir yıl uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 16:49
Galatasaray'dan Awak Kuier kararı
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Finlandiyalı oyuncu Awak Kuier'in sözleşmesi uzatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığımız başarılı oyuncumuz Awak Kuier'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış olup, kontratı bir yıl daha uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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