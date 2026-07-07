Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Finlandiyalı oyuncu Awak Kuier'in sözleşmesi uzatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığımız başarılı oyuncumuz Awak Kuier'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmış olup, kontratı bir yıl daha uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Galatasaray'dan Awak Kuier kararı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Finlandiyalı oyuncu Awak Kuier'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını bir yıl uzattı.
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