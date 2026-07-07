07 Temmuz
Arjantin-Mısır
19:00
07 Temmuz
İsviçre-Kolombiya
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12 Dev Adam'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda oynayacağı maçların programı açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 16:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda oynayacağı maçların tarihleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk turda C Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nu ilk 3'te bitiren İtalya, Litvanya ve İzlanda ile ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Sırbistan, Litvanya, Bosna Hersek ve İtalya'nın yer aldığı grubu ilk 3'te tamamlayacak takımlar, Dünya Kupası bileti alacak.

FIBA'nın internet sitesinden açıklanan maç programı şöyle:

28 Ağustos Cuma:

Türkiye-Litvanya

31 Ağustos Pazartesi:

İzlanda-Türkiye

26 Kasım Perşembe:

İtalya-Türkiye

29 Kasım Pazar:

Türkiye-İzlanda

26 Şubat 2027 Cuma:

Litvanya-Türkiye

1 Mart 2027 Pazartesi

Türkiye-İtalya

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