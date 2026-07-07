07 Temmuz
Arjantin-Mısır
19:00
07 Temmuz
İsviçre-Kolombiya
23:00

Son karar yönetimde: Anderson Talisca

Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili son karar Fenerbahçe yönetimine kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 07 Temmuz 2026 11:06 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2026 11:12
Haber: Sabah
Son karar yönetimde: Anderson Talisca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Brezilyalı yıldızın ayrılık talebini yönetime ilettiği, teknik direktör İsmail Kartal'ın ise kararını kulüp yönetimine bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HULL CITY TALİP OLDU

Şubat ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini iki yıl uzatan Anderson Talisca, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den teklif aldı. Brezilyalı futbolcunun, bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetime ayrılmak istediğini bildirmişti.

KARAR YÖNETİMİN

Fenerbahçe yönetiminin konuyu teknik direktör İsmail Kartal'a ilettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, yıllık 7.5 milyon euro kazanan Talisca konusunda son kararı yönetime bıraktığı ve "Kulübün mali şartları neyi gerektiriyorsa o yapılsın." görüşünü paylaştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.