Son karar yönetimde: Anderson Talisca

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Brezilyalı yıldızın ayrılık talebini yönetime ilettiği, teknik direktör İsmail Kartal'ın ise kararını kulüp yönetimine bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HULL CITY TALİP OLDU
Şubat ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini iki yıl uzatan Anderson Talisca, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den teklif aldı. Brezilyalı futbolcunun, bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetime ayrılmak istediğini bildirmişti.
KARAR YÖNETİMİN
Fenerbahçe yönetiminin konuyu teknik direktör İsmail Kartal'a ilettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, yıllık 7.5 milyon euro kazanan Talisca konusunda son kararı yönetime bıraktığı ve "Kulübün mali şartları neyi gerektiriyorsa o yapılsın." görüşünü paylaştı.
Brezilyalı yıldızın ayrılık talebini yönetime ilettiği, teknik direktör İsmail Kartal'ın ise kararını kulüp yönetimine bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HULL CITY TALİP OLDU
Şubat ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini iki yıl uzatan Anderson Talisca, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den teklif aldı. Brezilyalı futbolcunun, bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetime ayrılmak istediğini bildirmişti.
KARAR YÖNETİMİN
Fenerbahçe yönetiminin konuyu teknik direktör İsmail Kartal'a ilettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, yıllık 7.5 milyon euro kazanan Talisca konusunda son kararı yönetime bıraktığı ve "Kulübün mali şartları neyi gerektiriyorsa o yapılsın." görüşünü paylaştı.