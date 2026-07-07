Kadınlar Euroleague'de Türkiye'yi 3 takım temsil edecek

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından Kadınlar EuroLeague'de yeni sezonun katılımcıları açıklandı. 2026-2027 sezonunda 11 farklı ülke federasyonundan toplam 24 kulüp organizasyona kayıt yaptırdı.
Normal sezonda mücadele edecek ekipler arasında Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yanı sıra Athinaikos Qualco, AZS UMCS Lublin, Basket Landes, Beretta Famila Schio, Casademont Zaragoza, CS Rapid Bucuresti, Kangoeroes Mechelen, Tango Bourges Basket, Valencia Basket Club ve ZVVZ USK Praha yer aldı.
Eleme turunda ise Emlak Konut'un yanı sıra DVTK Miskolc, ENEA AZS Poznan, Flammes Carolo Basket, Kibirkstis Vilnius, KKZ Crvena Zvezda, KP Brno, Panathinaikos AC, Sopron Basket, Spar Girona, Umana Reyer Venezia ve Zabiny Brno normal sezon bileti için mücadele edecek. Toplam 12 takımın yer alacağı elemelerde kulüpler, üçer takımdan oluşan dört ayrı eleme yoluna ayrılacak. Her eleme yolunda 2 ve 3 numaralı seri başı ekipler yarı finalde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın galibi ise finalde 1 numaralı seri başı takımla normal sezon bileti için mücadele edecek.
Eleme turunu geçemeyen takımlar, 2026-2027 sezonunda Kadınlar EuroCup normal sezonunda mücadele edecek.
Kadınlar EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun eleme ve normal sezon kura çekimi, 16 Temmuz Perşembe günü TSİ 12.00'de Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek. Seri başları ise kura çekimi öncesinde kulüplerin Avrupa kupalarındaki son üç sezondaki performansları dikkate alınarak belirlenecek.
Normal sezonda mücadele edecek ekipler arasında Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yanı sıra Athinaikos Qualco, AZS UMCS Lublin, Basket Landes, Beretta Famila Schio, Casademont Zaragoza, CS Rapid Bucuresti, Kangoeroes Mechelen, Tango Bourges Basket, Valencia Basket Club ve ZVVZ USK Praha yer aldı.
Eleme turunda ise Emlak Konut'un yanı sıra DVTK Miskolc, ENEA AZS Poznan, Flammes Carolo Basket, Kibirkstis Vilnius, KKZ Crvena Zvezda, KP Brno, Panathinaikos AC, Sopron Basket, Spar Girona, Umana Reyer Venezia ve Zabiny Brno normal sezon bileti için mücadele edecek. Toplam 12 takımın yer alacağı elemelerde kulüpler, üçer takımdan oluşan dört ayrı eleme yoluna ayrılacak. Her eleme yolunda 2 ve 3 numaralı seri başı ekipler yarı finalde karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın galibi ise finalde 1 numaralı seri başı takımla normal sezon bileti için mücadele edecek.
Eleme turunu geçemeyen takımlar, 2026-2027 sezonunda Kadınlar EuroCup normal sezonunda mücadele edecek.
Kadınlar EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun eleme ve normal sezon kura çekimi, 16 Temmuz Perşembe günü TSİ 12.00'de Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek. Seri başları ise kura çekimi öncesinde kulüplerin Avrupa kupalarındaki son üç sezondaki performansları dikkate alınarak belirlenecek.