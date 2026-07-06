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Süper Lig'de fikstür belli oluyor!

TFF, Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün 9 Temmuz Perşembe günü belli olacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 13:41 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026 13:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de fikstür belli oluyor!
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TFF, Süper Lig'de yeni sezonun programına dair bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyon, ligde yeni sezon için fikstür çekiminin 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak."

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