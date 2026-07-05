Milan'da büyük revizyon! 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor

İtalya Serie A'da sezonun son haftasına UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için avantajlı giren Milan, sahasında Cagliari'ye mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi potasının dışına düşen kırmızı-siyahlılar, gelecek sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Rùben Amorim yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Milan'da kapsamlı bir yeniden yapılanma planlanıyor. Yönetim, transfer döneminde önemli takviyeler yapabilmek için öncelikle kadroda ciddi bir boşaltmaya gitmeye hazırlanıyor.
8 FUTBOLCU SATIŞ LİSTESİNDE
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, yaz transfer döneminde tam 8 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Satış listesinde yer alan isimler şöyle:
- Rafael Leao (27)
- Ismael Bennacer (28)
- Warren Bondo (22)
- Pervis Estupinan (28)
- Youssouf Fofana (27)
- Santiago Gimenez (25)
- Ruben Loftus-Cheek (30)
- Fikayo Tomori (28)
Haberde, bu oyunculardan bazılarının sözleşmelerinin son yılına girdiği ve Milan yönetiminin, bonservis bedeli elde edebilmek adına bu isimleri bu yaz elden çıkarmayı hedeflediği belirtildi.
HEDEF 148 MİLYON EURO
İtalyan ekibinin söz konusu 8 futbolcunun satışından toplam yaklaşık 148 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı aktarıldı.
Öte yandan piyasa değeri yaklaşık 60 milyon euro olarak gösterilen Rafael Leao'nun transferinin ise satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle gerçekleşebileceği ifade edildi.
8 FUTBOLCU SATIŞ LİSTESİNDE
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, yaz transfer döneminde tam 8 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Satış listesinde yer alan isimler şöyle:
- Rafael Leao (27)
- Ismael Bennacer (28)
- Warren Bondo (22)
- Pervis Estupinan (28)
- Youssouf Fofana (27)
- Santiago Gimenez (25)
- Ruben Loftus-Cheek (30)
- Fikayo Tomori (28)
Haberde, bu oyunculardan bazılarının sözleşmelerinin son yılına girdiği ve Milan yönetiminin, bonservis bedeli elde edebilmek adına bu isimleri bu yaz elden çıkarmayı hedeflediği belirtildi.
HEDEF 148 MİLYON EURO
İtalyan ekibinin söz konusu 8 futbolcunun satışından toplam yaklaşık 148 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı aktarıldı.
Öte yandan piyasa değeri yaklaşık 60 milyon euro olarak gösterilen Rafael Leao'nun transferinin ise satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle gerçekleşebileceği ifade edildi.