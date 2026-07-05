Beşiktaş'tan Leandro Trossard'a özel kontenjan!

Beşiktaş, sol kanat transferinde uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Arsenal ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARSENAL İLE 20 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA
Beşiktaş, Belçikalı yıldızın bonservisi için Arsenal ile 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performansa bağlı bonuslardan oluşan toplam 20 milyon euroluk anlaşmaya vardı.
Haberde transferin henüz resmiyet kazanmadığı belirtilirken, oyuncunun yıllık ücretinin 9 milyon euroya kadar çıkabileceği ve kişisel şartlar üzerindeki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Siyah-beyazlı yönetim ile Trossard arasında yapılan son temasların da olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı 2026 Dünya Kupası sona ermeden ikna edebilmek için görüşmelerini sıklaştırırken, deneyimli futbolcu ilk temaslarda milli takıma odaklandığını belirterek kararını turnuva sonrasına bırakacağını ifade etmişti.
SERDAL ADALI'DAN ÖZEL KONTENJAN
Transferi çok isteyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 30 yaş ve üzeri oyunculara bonservis ödememe politikasında Trossard için özel kontenjan ayırdığı belirtildi.
Adalı'nın, uzun yıllardır devam eden skorer sol kanat eksikliğini Belçikalı yıldızla çözerek yeni sezon öncesinde camiada büyük heyecan oluşturmayı, kombine ve forma satışlarına da olumlu katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.
ALTERNATİF İSİM LAURIENTE
Beşiktaş cephesi, Trossard transferinde olası bir olumsuzluk ihtimaline karşı ise Armand Lauriente ismini de gündeminde tutuyor. Siyah-beyazlıların, Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki Fransız futbolcuyla anlaşma noktasına geldiği, ancak İtalyan ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle indirim talep ettiği öğrenildi. Lauriente'nin de Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübüne bir kez daha ilettiği aktarıldı.
PERFORMANSI
Öte yandan Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıkarken 2 bin 922 dakika süre aldı ve 8 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlı yönetim, sol kanat transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.
Beşiktaş, Belçikalı yıldızın bonservisi için Arsenal ile 18 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro performansa bağlı bonuslardan oluşan toplam 20 milyon euroluk anlaşmaya vardı.
Haberde transferin henüz resmiyet kazanmadığı belirtilirken, oyuncunun yıllık ücretinin 9 milyon euroya kadar çıkabileceği ve kişisel şartlar üzerindeki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Siyah-beyazlı yönetim ile Trossard arasında yapılan son temasların da olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı 2026 Dünya Kupası sona ermeden ikna edebilmek için görüşmelerini sıklaştırırken, deneyimli futbolcu ilk temaslarda milli takıma odaklandığını belirterek kararını turnuva sonrasına bırakacağını ifade etmişti.
SERDAL ADALI'DAN ÖZEL KONTENJAN
Transferi çok isteyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 30 yaş ve üzeri oyunculara bonservis ödememe politikasında Trossard için özel kontenjan ayırdığı belirtildi.
Adalı'nın, uzun yıllardır devam eden skorer sol kanat eksikliğini Belçikalı yıldızla çözerek yeni sezon öncesinde camiada büyük heyecan oluşturmayı, kombine ve forma satışlarına da olumlu katkı sağlamayı hedeflediği ifade edildi.
ALTERNATİF İSİM LAURIENTE
Beşiktaş cephesi, Trossard transferinde olası bir olumsuzluk ihtimaline karşı ise Armand Lauriente ismini de gündeminde tutuyor. Siyah-beyazlıların, Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki Fransız futbolcuyla anlaşma noktasına geldiği, ancak İtalyan ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle indirim talep ettiği öğrenildi. Lauriente'nin de Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübüne bir kez daha ilettiği aktarıldı.
PERFORMANSI
Öte yandan Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 maça çıkarken 2 bin 922 dakika süre aldı ve 8 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlı yönetim, sol kanat transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.