Real Madrid'den Enzo Fernandez yalanlaması

Real Madrid, Chelsea'den transferi gündeme gelen Enzo Fernandez için resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol devi, Enzo Fernandez için çıkan trabsfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Real Madrid'in açıklamasında, "Enzo Fernandez'e ilgi duyduğumuza dair çıkan iddialar karşısında kulübümüz; adı geçen oyuncunun transfer edilmesine yönelik doğrudan ya da dolaylı hiçbir girişimde bulunmadığını ve aynı şekilde böyle bir transferi gerçekleştirmeye yönelik hiçbir niyetinin olmayacağını açıklamak istiyoruz." denildi.
Chelsea'de geçen yıl Liam Rosenior döneminde kısa bir süre kala kadro dışı da kalan 25 yaşındaki Arjantinli yıldız Enzo Fernandez, geçen sezon toplamda 54 maçta 15 gol attı ve 7 asist yaptı.
Real Madrid'in açıklamasında, "Enzo Fernandez'e ilgi duyduğumuza dair çıkan iddialar karşısında kulübümüz; adı geçen oyuncunun transfer edilmesine yönelik doğrudan ya da dolaylı hiçbir girişimde bulunmadığını ve aynı şekilde böyle bir transferi gerçekleştirmeye yönelik hiçbir niyetinin olmayacağını açıklamak istiyoruz." denildi.
Chelsea'de geçen yıl Liam Rosenior döneminde kısa bir süre kala kadro dışı da kalan 25 yaşındaki Arjantinli yıldız Enzo Fernandez, geçen sezon toplamda 54 maçta 15 gol attı ve 7 asist yaptı.