Roma'dan Garnacho için kiralama hamlesi

Roma'nın, Chelsea forması giyen Alejandro Garnacho'yu transfer gündemine aldığı iddia edildi. Gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre İtalyan ekibi, Arjantinli futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ROMA KİRALIK FORMÜLÜNÜ DEĞERLENDİRİYOR
Roma'nın, Alejandro Garnacho'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü belirtildi. İtalyan temsilcisinin, Chelsea ile olası transfer şartlarını değerlendirdiği aktarıldı.
CHELSEA'YE 40 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Alejandro Garnacho, 2025 yazında 40 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Arjantinli futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 24 maçta forma giydi.
PERFORMANSI
Garnacho, Chelsea formasıyla ligde çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol attı ve 4 asist yaptı. Roma'nın ilgisinin ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Roma'nın, Alejandro Garnacho'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü belirtildi. İtalyan temsilcisinin, Chelsea ile olası transfer şartlarını değerlendirdiği aktarıldı.
CHELSEA'YE 40 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Alejandro Garnacho, 2025 yazında 40 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Arjantinli futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 24 maçta forma giydi.
PERFORMANSI
Garnacho, Chelsea formasıyla ligde çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol attı ve 4 asist yaptı. Roma'nın ilgisinin ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.