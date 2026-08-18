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Galatasaray, Noa Lang için yeniden masada

Galatasaray, Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak için Napoli ile görüşmelere başladı. Galatasaray ve Napoli, Hollandalı futbolcunun kalıcı transferi için görüşüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Noa Lang için yeniden masada
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Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang için yeniden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan ekibinden kiraladığı 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Hollandalı futbolcunun yeniden transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.

BU KEZ KALICI TRANSFER

Galatasaray ve Napoli, Noa Lang'ın bu kez kalıcı transferi için görüşmelerde bulunuyor.

AJAX DA PEŞİNDE

Noa Lang ile Galatasaray dışında Hollanda'dan Ajax da ilgileniyor.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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