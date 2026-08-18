Galatasaray, Noa Lang için yeniden masada

Galatasaray, Napoli forması giyen Noa Lang için yeniden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan ekibinden kiraladığı 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.
Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Hollandalı futbolcunun yeniden transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.
BU KEZ KALICI TRANSFER
Galatasaray ve Napoli, Noa Lang'ın bu kez kalıcı transferi için görüşmelerde bulunuyor.
AJAX DA PEŞİNDE
Noa Lang ile Galatasaray dışında Hollanda'dan Ajax da ilgileniyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Hollandalı futbolcunun yeniden transferi için Napoli ile görüşmelere başladı.
BU KEZ KALICI TRANSFER
Galatasaray ve Napoli, Noa Lang'ın bu kez kalıcı transferi için görüşmelerde bulunuyor.
AJAX DA PEŞİNDE
Noa Lang ile Galatasaray dışında Hollanda'dan Ajax da ilgileniyor.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.