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Montella'dan TFF Başkanı'nın 'olası istifası' sorusuna yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olası istifasına ilişkin soruya yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 00:02 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 00:57
Haber: Sporx.com
Montella'dan TFF Başkanı'nın 'olası istifası' sorusuna yanıt
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşılaşması öncesinde SKY Italia'ya açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın olası istifası durumunda nasıl bir değerlendirme yapacağı sorulan İtalyan teknik adam, federasyonun iç dinamiklerini bilmediğini söyledi.

"FEDERASYONUN İÇ DİNAMİKLERİNİ BİLMİYORUM"

Motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayan Montella, "Federasyonun iç dinamiklerini bilmiyorum. Motivasyonum yüksek. Bu organizasyona benim yönetimimde geldiğimiz için, tırnak içinde söylüyorum, burada olmanın tadını çıkarıyorum. Futbolculara teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir deneyim ve İtalya maçı için motivasyonum çok yüksek." ifadelerini kullandı.

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