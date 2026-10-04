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Portekiz geri döndü: 4'te 4 yaparak zirveyi bırakmadı

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 4. haftasında Norveç'i 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 23:42 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 23:45
Haber: Sporx.com ve AA
Portekiz geri döndü: 4'te 4 yaparak zirveyi bırakmadı
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Portekiz, sahasında geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak 4'te 4 yaptı ve 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Norveç ise 3 puanla 4. sırada kaldı.

NORVEÇ AJER İLE ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip, 36. dakikada Kristoffer Ajer'in golüyle üstünlüğü yakaladı. Serbest vuruşun ardından topu kontrol eden Ajer, ceza sahasının kenarından yaptığı vuruşla topu sol üst köşeden ağlara gönderdi.

CANCELO HEMEN YANIT VERDİ

Portekiz, bu golden sadece 2 dakika sonra eşitliği sağladı. Joao Cancelo, ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşla topu sağ üst köşeden ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

GONCALO RAMOS GALİBİYETİ GETİRDİ

79. dakikada Joao Felix'in pasında topla buluşan Goncalo Ramos, yakın mesafeden yaptığı vuruşla Portekiz'i 2-1 öne geçirdi.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Portekiz karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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