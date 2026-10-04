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Luciano Spalletti'den Dusan Vlahovic için açıklama

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 12:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Luciano Spalletti'den Dusan Vlahovic için açıklama
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Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımdan ayrılan ve Beşiktaş'a imza atan Dusan Vlahovic ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan teknik adam, "Dusan Vlahovic şu ana kadar potansiyelinin yüzde yüzünü ortaya koyamadı. Huzura ve sakinliğe ulaşması gerekiyor. Kendi içinde bir denge bulmalı. Çünkü bazen kendisini gereğinden fazla zorluyor, bazen de yeterince zorlamıyor. Bulması gereken duygusal olgunluk." ifadelerini kullandı.

Juventus ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'a imza atan 26 yaşındaki Vlahovic, Beşiktaş'ta 7 maçta 5 kez ağları havalandırdı.  

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