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Galatasaray'da yeni transferlere veda: Bitshiabu ve Ugochukwu!

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu ile devre arasında yollarını ayırabilir. İşte ayrıntılar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 09:18
Haber: Fanatik
Galatasaray'da yeni transferlere veda: Bitshiabu ve Ugochukwu!
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Galatasaray'da yaz transfer döneminde scout ekibinin önerisiyle kiralanan iki genç oyuncu; El Chadaille Bitshiabu ve Lesley Ugochukwu, bir türlü beklenen seviyeye gelemedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABDÜLKERİM'İ KESMESİ ZOR

Bitshiabu ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık maçında forma giyerken hiç de hazır bir görüntü vermedi. Bitshiabu, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Pendikspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sahaya çıktı. Ancak genç savunmacı, mücadelede hazır olmayan görüntüsüyle dikkat çekti. Fransız oyuncunun, takıma katıldığı günden bu yana fiziksel durumu nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandığı belirtiliyor. Bitshiabu'nun mevcut performansıyla, savunmada formsuz dönemler geçiren Abdülkerim Bardakcı'nın dahi önüne geçmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

UGOCHUKWU DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Galatasaray'da beklenen katkıyı veremeyen bir diğer isim ise Lesley Ugochukwu oldu. Orta sahada Lemina'nın yokluğunda bile yeterli süre alamayan Fransız futbolcunun, önümüzdeki süreçte rotasyona dahil edilme ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor. Ugochukwu açısından transferdeki bir başka kritik detay ise zorunlu satın alma maddesi. Genç oyuncunun belirli sayıda forma giymesi halinde devreye girecek zorunlu satın alma şartının oluşmaması için, futbolcunun daha fazla oynatılmaması bekleniyor.



YOLLAR AYRILABİLİR

Galatasaray'ın kadrosundaki yabancı oyuncu planlaması kapsamında Bitshiabu ve Ugochukwu'nun geleceği de netleşmeye başladı. Artı 4 kontenjanında yer alan iki futbolcuyla ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor. Böylece sarı-kırmızılı yönetimin hem yabancı kontenjanında yer açmayı hem de kadroda daha fazla forma şansı bulabilecek oyunculara alan oluşturmayı planladığı belirtiliyor. Galatasaray'da sezon başında büyük beklentilerle kiralanan iki genç oyuncunun, devre arasında takımdan ayrılması gündemin önemli başlıklarından biri olacak.  

 

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