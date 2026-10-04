Dün
BİTTİ
Kuzey Makedonya
0
İskoçya
2
Dün
BİTTİ
İsviçre
2
Slovenya
1
Dün
BİTTİ
Hırvatistan
0
İngiltere
7
Dün
BİTTİ
İspanya
3
Çekya
1
Dün
BİTTİ
Finlandiya
2
Arnavutluk
1
Dün
BİTTİ
Beyaz Rusya
4
San Marino
0
Dün
BİTTİ
Estonya
1
Lüksemburg
0
Dün
BİTTİ
İzlanda
3
Bulgaristan
0

Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta, A, B ve C liglerinde oynanan 8 karşılaşmayla devam etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 01:50
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!
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UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 8 maçla devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, deplasmanda Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

İngiltere'nin gollerini Harry Kane (2), Bukayo Saka (2), Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Morgan Rogers attı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Dünya Kupası şampiyonu İspanya, sahasında Lamine Yamal, Rodri ve Mikel Morino'nun golleriyle Çekya'yı 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü Jiri Slama kaydetti.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- A Ligi

3. Grup:

Hırvatistan-İngiltere: 0-7

İspanya-Çekya: 3-1

- B Ligi

1. Grup:

İsviçre-Slovenya: 2-1

Kuzey Makedonya-İskoçya: 0-2

- C Ligi

1. Grup:

Finlandiya-Arnavutluk: 2-1

Belarus-San Marino: 4-0

4. Grup:

Estonya-Lüksemburg: 1-0

İzlanda-Bulgaristan: 3-0

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