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Alanyaspor'dan 4 gollü prova!

Alanyaspor, hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler'i İbrahim Kaya'nın hat-trick yaptığı mücadelede 4-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 21:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor'dan 4 gollü prova!
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 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 6. ve 32. dakikada İbrahim Kaya'nın kaydettiği gollerle turuncu-yeşilli ekip 2-0 önde kapadı.

Alanyaspor, ikinci yarıda İbrahim Kaya'nın 71 ve Ruan Duarte'nin 73. dakikadaki golleriyle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

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