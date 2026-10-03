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Denzel Dumfries'ten Real Madrid itirafı

Real Madrid forması giyen Denzel Dumfries, İspanyol ekibine transferiyle ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 14:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Denzel Dumfries'ten Real Madrid itirafı
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Real Madrid'in geride kalan yaz transfer döneminde Inter'den kadrosuna kattığı Denzel Dumfries, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 30 yaşındaki futbolcu, "Inter'de geçirdiğim 5 yılın ardından yeni bir şeyler denemek için doğru zamanın geldiğini hissettim." dedi.

Sözlerine devam eden Hollandalı futbolcu, "Real Madrid benim için dünyanın en büyük kulübü ve burada oynamak bir ayrıcalık. Bunun Inter ile hiçbir ilgisi yok çünkü Inter'de harika bir dönem geçirdim. Ama hayatta bazen yeni zorluklara ihtiyaç duyduğunu hissedersin ve Real Madrid benim için mükemmel bir kulüptü." ifadelerini kullandı.

Denzel Dumfries, "Inter'de oynamak benim için büyük bir onurdu ama atmak istediğim adım buydu. Doğru zamandı ve takım arkadaşlarım da benim için çok sevindi." diye konuştu.

Dumfries, transferinin ardından Real Madrid'de 7 maçta forma şansı buldu.

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