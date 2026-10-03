CANLI: Beşiktaş'ta ibra kararı!

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılıyor.
Beşiktaş Yönetimi, 01.06.2025 - 31.05.2026 dönemi için idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda pazar günü de mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ'TA YAŞANANLAR
Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi.
SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ
"BEŞİKTAŞ HAK ETTİĞİ YERDE OLACAK"
"UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik.
Alanyaspor ve Amed maçlarında hakem kararlarını gördük. Verdikleri kararlarla lider olmamamıza sebep olanların, şuan nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz.
Beşiktaş bu futbolla hak ettiği yerde olacak ve liderlik koltuğuna oturacak!
Beşiktaş, bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. Ligin en iyi takımını kurarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz."
"SOKAKTA ŞAMPİYONLUK UMUDUNU GÖRÜYORUM"
"Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum... Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görüyorum. Bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin işaretidir."
"GELDİĞİMİZDEN BERİ MHK'Yİ İŞARET EDEN BİZDİK"
"Hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. "Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin" serzenişlerini camiadan çok duyduk.
Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden bizdik! Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik! Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik.
Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı!
Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu!
Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun.
Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz! Sahada hak edenin kazanmasını istiyoruz.
"Adalet olduğunda, Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyoruz."
"BASKETBOLDA EKSİKLERİMİZ VAR, TRANSFER YAPACAĞIZ"
"Basketbolda eksiklerimiz var. En kısa sürede transferleri tamamlayacağız. Beşiktaş'ımıza yakışan isim sponsorunu da açıklayacağız."
"BU YÜKÜN ÜSTESİNDEN GELDİK"
"Geride kalan 1,5 yılda 466 Milyon € ödedik!
Yani her gün 1 Milyon € ödeme yaptık! Her gün 55 Milyon TL ödediğinizi düşünün... 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Çok şükür bu yükün üstesinden geldik.
Şikayet etmek için anlatmıyorum. Nereden nereye geldiğimiz doğru anlaşılsın istiyorum."
"BANKA BORÇLARIMIZI 53 MİLYON DOLARA İNDİRDİK"
"Banka borçlarımızı 53 Milyon dolara indirdik. Yıllık 50 milyon dolar olan faizi, 5 milyon dolara indirdik.
Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yaptık.
Beşiktaş, Dikilitaş Projesi'nden 8,5 Milyar TL gelir elde edecek. Gelecekte kur farkı olursa, rakam artacak.
Elde edeceğimiz gelirlerin bir kısmını, 53 Milyon €'luk banka borçlarında kullanacağız.
5 yıl içinde banka borçlarımız bitecek.
Dikilitaş'tan gelecek para ile yeni arsa alarak, yeni gayrimenkul projesi yapmak istiyoruz. Buradan gelecek para kadro, alt yapı ve tesisleşme için kullanılacak. Mali yapı bağımsız hale gelecek."
"ŞİŞLİ'DE ÖĞRENCİ YURDU YAPACAĞIZ"
"Şişli'de öğrenci yurdu yapacağız. İlklerin kulübü Beşiktaş olarak, diğer kulüplere öncülük edeceğiz."
FORMA SPONSORLUĞU İÇİN AÇIKLAMA
"Forma sponsorumuzla ilgili yaşanan olaylar hepimizin malumu... Bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup, nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz."
"ARTIK KARANLIK GÜNLER GERİDE KALDI"
"Türkiye'nin en büyük, en güçlü, en köklü camiası Beşiktaş'tır.
Bu gücümüzü toplayıp, sahalarda, salonlarda, tribünlerde gösterme zamanıdır."
Kongre Üyeleri: "Çocuklar inanın, inanın çocuklar..."
Serdal Adalı: "Artık karanlık günler geride kaldı. İnşallah tribünlerde söylediğimiz gibi güzel günler göreceğiz."
Kongre Üyeleri: "Oley oley Serdal Adalı... Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı...
Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk: "Toplam yükümlülüklerimiz 23,5 Milyar TL'den, 27,5 Milyar TL'ye yükseldi. Burada %17 artış var ancak enflasyon muhasebesine göre enflasyon üzerinde bir artış... Öz kaynaklarımız 923 Milyon TL. Varlıklarımızın yükümlülüklerimizi karşılama oranı neredeyse birebir... Euro bazında yükümlülüklerimiz 518 Milyon €. Geçen yıl 401 Milyon €'ydu. Varlıklarımız da 433 Milyon € iken, 535 Milyon €'ya çıktı."
"Finansal borçlarımızın 4,2 Milyar TL'den, 2,7 Milyar TL'ye düştüğünü görüyorsunuz. Banka borçlarımız azaldı, bu olumlu bir gelişmedir. Ancak bir nakit akış problemimiz var. Yarın yeniden banka borcu alacaksak, bugünkü kapanışın o kadar faydası olmayabilir. Nakit akışını iyi ayarlamamız gerekiyor."
"3.7 Milyar TL'den 8.3 Milyar TL'ye çıkmış ticari borçlarımız. Bu da ağırlıkla yüksek bonservis bedellerinden kaynaklanıyor."
"Uzun vadeli yükümlülüklerin payı %42'den %48'e çıktı. Bu olumlu bir gelişmedir. Ayrıca finansal borçlarda azalma var. Ticari ve diğer borçlarda inanılmaz artı görüyoruz. Finansal borçlar azaldı ama toplam riskimizde kayda değer bir azalma yok dememizin nedeni bu. Borcumuzda hala bir artış var."
"Sözleşme yükümlülükleri en kritik olaylardan... Bir oyuncunuz var, 5 yıllık kontratınız var ve yıllık 5 Milyon € ödüyorsunuz. Toplamda 25 Milyon € ve üstüne vergi de geliyor. Bizim son bir yılda kontrat yükümlülüğümüz 67 Milyon € artmış durumda! Bonservis yükümlülüğü iki yılda 33 Milyon €'dan, 152 Milyon €'ya çıktı. 4,6 kat artı yani. Kadromuz daha iyi denebilir, daha değerli denebilir.. 267 Milyon €'luk değerden bahsedildi ama bunun karşılığında 362 Milyon € kontrat yükümlülüğünüz var. Oyuncuları satmadan elimizde tuttuğumuzda 362 Milyon € ödememiz gerekiyor."
"2026-2027'de maaş ve bonservis olarak 237 Milyon € neredeyse ödemek durumundayız. Bu çok ciddi bir nakit bakısı yaratıyor.
Her maçı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde kupa alsak, maddi olarak toplam gelir 37 Milyon €! Ama biz bu sene sadece 67 Milyon € bonservis ve maaş artışı yaşadık."
"Nakit akış projeksiyonu... 300 Milyon € nakit çıkış olacağını düşünüyoruz. Normal faaliyetlerimizden gelirimiz 200 Milyon € civarı. 106 Milyon € nakit açığı yaşayacağız gibi görünüyor. Hisse satışı ve Emlak Konut'tan gelenleri dahil ettiğimizde 56 Milyon € nakit açığı var."
BEŞİKTAŞ'IN GÜNCEL BORCU AÇIKLANDI
Beşiktaş'ın güncel borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı.
HÜRSER TEKİNOKTAY İHRAÇ EDİLDİ
Hürser Tekinoktay, yapılan oylamayla birlikte Beşiktaş kulübünden ihraç edildi.
Beşiktaş Yönetimi, 01.06.2025 - 31.05.2026 dönemi için idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda pazar günü de mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ'TA YAŞANANLAR
Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi.
SERDAL ADALI'NIN SÖZLERİ
"BEŞİKTAŞ HAK ETTİĞİ YERDE OLACAK"
"UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik.
Alanyaspor ve Amed maçlarında hakem kararlarını gördük. Verdikleri kararlarla lider olmamamıza sebep olanların, şuan nerede ve ne durumda olduklarını görüyoruz.
Beşiktaş bu futbolla hak ettiği yerde olacak ve liderlik koltuğuna oturacak!
Beşiktaş, bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. Ligin en iyi takımını kurarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz."
"SOKAKTA ŞAMPİYONLUK UMUDUNU GÖRÜYORUM"
"Sokakta şampiyonluk umudunu görüyorum. Beşiktaş formalı çocukları görüyorum... Tribünde kenetlenmeyi görüyorum. Dünyaya nam salan Beşiktaş tribünlerini yeniden görüyorum. Bunlar Beşiktaş'ın güzel günler göreceğinin işaretidir."
"GELDİĞİMİZDEN BERİ MHK'Yİ İŞARET EDEN BİZDİK"
"Hakem hataları nedeniyle karşınıza lider olarak çıkamadık. "Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyin" serzenişlerini camiadan çok duyduk.
Geldiğimizden beri MHK'yi işaret eden bizdik! Ferhat Gündoğdu ismini zikreden bizdik! Kendisi olduğu sürece Türk futbolunun bir adım bile ileri gidemeyeceğini söyledik.
Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı!
Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu!
Bu gelişmeler sonrası yeni bir dönem olacak. Yeni dönem Türk futboluna hayırlı olsun.
Biz ayrıcalık değil, adalet istiyoruz! Sahada hak edenin kazanmasını istiyoruz.
"Adalet olduğunda, Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanıyoruz."
"BASKETBOLDA EKSİKLERİMİZ VAR, TRANSFER YAPACAĞIZ"
"Basketbolda eksiklerimiz var. En kısa sürede transferleri tamamlayacağız. Beşiktaş'ımıza yakışan isim sponsorunu da açıklayacağız."
"BU YÜKÜN ÜSTESİNDEN GELDİK"
"Geride kalan 1,5 yılda 466 Milyon € ödedik!
Yani her gün 1 Milyon € ödeme yaptık! Her gün 55 Milyon TL ödediğinizi düşünün... 1,5 yıl boyunca her gün bunu yaşadık. Çok şükür bu yükün üstesinden geldik.
Şikayet etmek için anlatmıyorum. Nereden nereye geldiğimiz doğru anlaşılsın istiyorum."
"BANKA BORÇLARIMIZI 53 MİLYON DOLARA İNDİRDİK"
"Banka borçlarımızı 53 Milyon dolara indirdik. Yıllık 50 milyon dolar olan faizi, 5 milyon dolara indirdik.
Beşiktaş tarihinin en büyük borç ödemesini yaptık.
Beşiktaş, Dikilitaş Projesi'nden 8,5 Milyar TL gelir elde edecek. Gelecekte kur farkı olursa, rakam artacak.
Elde edeceğimiz gelirlerin bir kısmını, 53 Milyon €'luk banka borçlarında kullanacağız.
5 yıl içinde banka borçlarımız bitecek.
Dikilitaş'tan gelecek para ile yeni arsa alarak, yeni gayrimenkul projesi yapmak istiyoruz. Buradan gelecek para kadro, alt yapı ve tesisleşme için kullanılacak. Mali yapı bağımsız hale gelecek."
"ŞİŞLİ'DE ÖĞRENCİ YURDU YAPACAĞIZ"
"Şişli'de öğrenci yurdu yapacağız. İlklerin kulübü Beşiktaş olarak, diğer kulüplere öncülük edeceğiz."
FORMA SPONSORLUĞU İÇİN AÇIKLAMA
"Forma sponsorumuzla ilgili yaşanan olaylar hepimizin malumu... Bana da çok sayıda telefon ve mesaj geliyor. Söz konusu şirket TMSF'ye devredildi. En kısa sürede onlarla oturup, nasıl bir yol izleyeceğimize karar vereceğiz."
"ARTIK KARANLIK GÜNLER GERİDE KALDI"
"Türkiye'nin en büyük, en güçlü, en köklü camiası Beşiktaş'tır.
Bu gücümüzü toplayıp, sahalarda, salonlarda, tribünlerde gösterme zamanıdır."
Kongre Üyeleri: "Çocuklar inanın, inanın çocuklar..."
Serdal Adalı: "Artık karanlık günler geride kaldı. İnşallah tribünlerde söylediğimiz gibi güzel günler göreceğiz."
Kongre Üyeleri: "Oley oley Serdal Adalı... Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı...
Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk: "Toplam yükümlülüklerimiz 23,5 Milyar TL'den, 27,5 Milyar TL'ye yükseldi. Burada %17 artış var ancak enflasyon muhasebesine göre enflasyon üzerinde bir artış... Öz kaynaklarımız 923 Milyon TL. Varlıklarımızın yükümlülüklerimizi karşılama oranı neredeyse birebir... Euro bazında yükümlülüklerimiz 518 Milyon €. Geçen yıl 401 Milyon €'ydu. Varlıklarımız da 433 Milyon € iken, 535 Milyon €'ya çıktı."
"Finansal borçlarımızın 4,2 Milyar TL'den, 2,7 Milyar TL'ye düştüğünü görüyorsunuz. Banka borçlarımız azaldı, bu olumlu bir gelişmedir. Ancak bir nakit akış problemimiz var. Yarın yeniden banka borcu alacaksak, bugünkü kapanışın o kadar faydası olmayabilir. Nakit akışını iyi ayarlamamız gerekiyor."
"3.7 Milyar TL'den 8.3 Milyar TL'ye çıkmış ticari borçlarımız. Bu da ağırlıkla yüksek bonservis bedellerinden kaynaklanıyor."
"Uzun vadeli yükümlülüklerin payı %42'den %48'e çıktı. Bu olumlu bir gelişmedir. Ayrıca finansal borçlarda azalma var. Ticari ve diğer borçlarda inanılmaz artı görüyoruz. Finansal borçlar azaldı ama toplam riskimizde kayda değer bir azalma yok dememizin nedeni bu. Borcumuzda hala bir artış var."
"Sözleşme yükümlülükleri en kritik olaylardan... Bir oyuncunuz var, 5 yıllık kontratınız var ve yıllık 5 Milyon € ödüyorsunuz. Toplamda 25 Milyon € ve üstüne vergi de geliyor. Bizim son bir yılda kontrat yükümlülüğümüz 67 Milyon € artmış durumda! Bonservis yükümlülüğü iki yılda 33 Milyon €'dan, 152 Milyon €'ya çıktı. 4,6 kat artı yani. Kadromuz daha iyi denebilir, daha değerli denebilir.. 267 Milyon €'luk değerden bahsedildi ama bunun karşılığında 362 Milyon € kontrat yükümlülüğünüz var. Oyuncuları satmadan elimizde tuttuğumuzda 362 Milyon € ödememiz gerekiyor."
"2026-2027'de maaş ve bonservis olarak 237 Milyon € neredeyse ödemek durumundayız. Bu çok ciddi bir nakit bakısı yaratıyor.
Her maçı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde kupa alsak, maddi olarak toplam gelir 37 Milyon €! Ama biz bu sene sadece 67 Milyon € bonservis ve maaş artışı yaşadık."
"Nakit akış projeksiyonu... 300 Milyon € nakit çıkış olacağını düşünüyoruz. Normal faaliyetlerimizden gelirimiz 200 Milyon € civarı. 106 Milyon € nakit açığı yaşayacağız gibi görünüyor. Hisse satışı ve Emlak Konut'tan gelenleri dahil ettiğimizde 56 Milyon € nakit açığı var."
BEŞİKTAŞ'IN GÜNCEL BORCU AÇIKLANDI
Beşiktaş'ın güncel borcu 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı.
HÜRSER TEKİNOKTAY İHRAÇ EDİLDİ
Hürser Tekinoktay, yapılan oylamayla birlikte Beşiktaş kulübünden ihraç edildi.