Sergi Altimira'dan Galatasaray için itiraf!

Sporting forması giyen Sergi Altimira, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçıyla ilgili bir itirafta bulundu.
ATTIĞI GOL VE GALATASARAY MAÇI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz ekibinin yaz transfer döneminde Real Betis'ten kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, iç sahada Vitoria karşısında attığı gol ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları maçla ilgili gelen sorunun ardından, "Çok güzeldi. Burada, kendi sahamızda bir Şampiyonlar Ligi gecesi yaşamayı gerçekten çok istiyordum ve çok özel bir deneyimdi. İlk maçımızda Galatasaray'a karşı kazandık ve çok mutlu oldum. Vitoria maçında attığım gole gelince, Real Betis'ten geldim ve orada sadece deplasman maçlarında gol atmıştım, bu yüzden kendi taraftarımın önünde gol atmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Buraya geldim ve hemen gol attım. Bir golle takıma yardımcı olmak çok özel. Çok gol atan bir oyuncu sayılmam ama takıma ne zaman yardımcı olabilirsem, o kadar iyi." diye konuştu.
BRAGA MAÇI İÇİN AÇIKLAMA
Ligde üst üste iki maçta yaşadıkları kayıpların ardından verilen milli aranın kendileri için iyi olduğunu söyleyen Altimira, ligde cuma günü oynayacakları Braga maçı için, "Oranın çok zorlu bir saha olduğunu biliyoruz. Geçen sezon orada Real Betis formasıyla oynamıştım. Çok iyi futbol oynayan bir takım. Aradan sonra zorlu bir sınav olacak. Maç gününün gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz ve deplasmanda yeniden kazanmak istiyoruz." dedi.
Ligde yaşadıkları puan kayıplarına rağmen sezonun kalan bölümünde ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Altimira, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyoruz! Son maçı büyük bir hayal kırıklığı ile tamamladık ve daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Hala vaktimiz var ve en önemlisi de bu. Sezonun büyük bir kısmı var ve önümüzde birçok maç var. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebiliriz." sözlerini sarf etti.
SPORTING PERFORMANSI
Sporting forması altında 8 maçta süre bulan İspanyol orta saha oyuncusu, 1 kez ağları havalandırdı.
ATTIĞI GOL VE GALATASARAY MAÇI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz ekibinin yaz transfer döneminde Real Betis'ten kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, iç sahada Vitoria karşısında attığı gol ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynadıkları maçla ilgili gelen sorunun ardından, "Çok güzeldi. Burada, kendi sahamızda bir Şampiyonlar Ligi gecesi yaşamayı gerçekten çok istiyordum ve çok özel bir deneyimdi. İlk maçımızda Galatasaray'a karşı kazandık ve çok mutlu oldum. Vitoria maçında attığım gole gelince, Real Betis'ten geldim ve orada sadece deplasman maçlarında gol atmıştım, bu yüzden kendi taraftarımın önünde gol atmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Buraya geldim ve hemen gol attım. Bir golle takıma yardımcı olmak çok özel. Çok gol atan bir oyuncu sayılmam ama takıma ne zaman yardımcı olabilirsem, o kadar iyi." diye konuştu.
BRAGA MAÇI İÇİN AÇIKLAMA
Ligde üst üste iki maçta yaşadıkları kayıpların ardından verilen milli aranın kendileri için iyi olduğunu söyleyen Altimira, ligde cuma günü oynayacakları Braga maçı için, "Oranın çok zorlu bir saha olduğunu biliyoruz. Geçen sezon orada Real Betis formasıyla oynamıştım. Çok iyi futbol oynayan bir takım. Aradan sonra zorlu bir sınav olacak. Maç gününün gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz ve deplasmanda yeniden kazanmak istiyoruz." dedi.
Ligde yaşadıkları puan kayıplarına rağmen sezonun kalan bölümünde ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Altimira, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyoruz! Son maçı büyük bir hayal kırıklığı ile tamamladık ve daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Hala vaktimiz var ve en önemlisi de bu. Sezonun büyük bir kısmı var ve önümüzde birçok maç var. Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebiliriz." sözlerini sarf etti.
SPORTING PERFORMANSI
Sporting forması altında 8 maçta süre bulan İspanyol orta saha oyuncusu, 1 kez ağları havalandırdı.