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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler derneği için fesih davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem ve gözlemci görevlendirmelerinde mensubiyet ve sadakatin esas alındığı iddiaları üzerine Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi için dava açtı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Ekim 2026 01:02
Haber: Sporx.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler derneği için fesih davası
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler derneği için fesih davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler derneği için fesih davası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HAKEMLERİN SINIFLANDIRILDIĞI İDDİASI

Başsavcılık; dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde tasnif ettiği, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildiğini belirtti.

"TÜZÜKTEKİ AMAÇLARIN DIŞINA ÇIKILDI"

Davanamede, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi. Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi kapsamında derneğin feshine karar verilmesini kamu adına talep etti.

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