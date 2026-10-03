İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan hakemler derneği için fesih davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HAKEMLERİN SINIFLANDIRILDIĞI İDDİASI
Başsavcılık; dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde tasnif ettiği, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildiğini belirtti.
"TÜZÜKTEKİ AMAÇLARIN DIŞINA ÇIKILDI"
Davanamede, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi. Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi kapsamında derneğin feshine karar verilmesini kamu adına talep etti.
Başsavcılık; dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde tasnif ettiği, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildiğini belirtti.
"TÜZÜKTEKİ AMAÇLARIN DIŞINA ÇIKILDI"
Davanamede, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi. Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu'nun 89'uncu maddesi kapsamında derneğin feshine karar verilmesini kamu adına talep etti.