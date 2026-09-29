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Ferhat Gündoğdu sözleri yeniden gündem oldu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması sonrası gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile geçmişte söylenen sözler gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 10:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ferhat Gündoğdu sözleri yeniden gündem oldu!
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Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Bu gelişme sonrası sosyal medyada Ferhat Gündoğdu ile ilgili yapılan açıklamalar yeniden gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ

Sosyal medyadaki kullancıların bir kısmı Ali Koç'un 18 Eylül 2025 tarihindeki sözlerini paylaştı! İşte Ali Koç'un o açıklaması...

"Hayatta olduğum müddetçe, başkan olayım ya da olmayayım, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyete hizmet ettiği açıklanana kadar peşinde olacağım.

TFF Başkanına şunu aktardım. Evrakta sahtecilikten tutun sınav sorularının manipüle edilip paylaşılması, istenen hakemlerin kayrılması ve istenmeyen hakemlerin mobbinge uğramasının bir kültür haline geldiğini aktarmaya çalıştım."

BURAK YILMAZ'IN TEPKİSİ!

Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'da teknik adamlık yaptığı dönemde Çaykur Rizespor maçı sonrası 14 Nisan 2026 tarihindeki sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı;

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Neler geldi neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar.''

SERDAL ADALI'NIN ALANYA MAÇI SONRASI İSYANI

"MHK Başkanı burada durduğu sürece Türk futbolu bir adım ilerleyemez! TFF, MHK Başkanını görevden de alamıyor. Anladığım bu. Türkçesi bu."

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