Ferhat Gündoğdu sözleri yeniden gündem oldu!

Ali Koç'un 18 Eylül 2025 tarihindeki sözleri yeniden gündem oldu:



"Hayatta olduğum müddetçe, başkan olayım ya da olmayayım, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyete hizmet ettiği açıklanana kadar peşinde olacağım."pic.twitter.com/xsIeoc4WKp



— Sporx (@sporx) September 29, 2026