Ferhat Gündoğdu sözleri yeniden gündem oldu!

Bu gelişme sonrası sosyal medyada Ferhat Gündoğdu ile ilgili yapılan açıklamalar yeniden gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ
Sosyal medyadaki kullancıların bir kısmı Ali Koç'un 18 Eylül 2025 tarihindeki sözlerini paylaştı! İşte Ali Koç'un o açıklaması...
"Hayatta olduğum müddetçe, başkan olayım ya da olmayayım, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyete hizmet ettiği açıklanana kadar peşinde olacağım.
TFF Başkanına şunu aktardım. Evrakta sahtecilikten tutun sınav sorularının manipüle edilip paylaşılması, istenen hakemlerin kayrılması ve istenmeyen hakemlerin mobbinge uğramasının bir kültür haline geldiğini aktarmaya çalıştım."
BURAK YILMAZ'IN TEPKİSİ!
Ali Koç'un 18 Eylül 2025 tarihindeki sözleri yeniden gündem oldu:
"Hayatta olduğum müddetçe, başkan olayım ya da olmayayım, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyete hizmet ettiği açıklanana kadar peşinde olacağım."pic.twitter.com/xsIeoc4WKp
— Sporx (@sporx) September 29, 2026
Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'da teknik adamlık yaptığı dönemde Çaykur Rizespor maçı sonrası 14 Nisan 2026 tarihindeki sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı;
"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Neler geldi neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar.''
SERDAL ADALI'NIN ALANYA MAÇI SONRASI İSYANI
Burak Yılmaz'ın 14 Nisan 2026 tarihindeki sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı;
"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Neler geldi neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar.'' https://t.co/bHUbxmCWIL pic.twitter.com/8mgos4pN9X
— Sporx (@sporx) September 29, 2026
"MHK Başkanı burada durduğu sürece Türk futbolu bir adım ilerleyemez! TFF, MHK Başkanını görevden de alamıyor. Anladığım bu. Türkçesi bu."
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 26 Ağustos 2026 tarihindeki konuşması;
"TFF, MHK başkanını görevden alamıyor. Anladığım bu. Türkçesi bu."pic.twitter.com/bqPg2Pd3Hi https://t.co/d40KxnmN0m
— Sporx (@sporx) September 29, 2026