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Montella: "Barış Alper ve Kerem'in heykelini dikerim"

Vincenzo Montella, forvet tercihlerine yönelik eleştirilere yanıt verirken Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na sahip çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Eylül 2026 01:39 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2026 01:41
Haber: Sporx.com
Montella: 'Barış Alper ve Kerem'in heykelini dikerim'
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, forvet tercihleri nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İtalyan teknik adam, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

Vincenzo Montella, forvet tercihleri konusunda eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Türkiye'deki santrfor oyuncularına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GOL ATAN TÜRK FORVET YOK"

Montella, "Türkiye'de 2019 yılından itibaren kendi kulübünde sürekli oynayan ve gol atan Türk forvet yok." ifadelerini kullandı.

"HEYKELLERİNİ DİKERİM"

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun A Milli Takım'da kendi mevkileri dışında görev yaptığını vurgulayan Montella, iki futbolcuya desteğini şu sözlerle dile getirdi:

"Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu uzun süredir Milli Takım'da kendi pozisyonları dışında oynuyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Pozisyonları dışında oynayan bu iki futbolcuya desteğimi hiç çekmem ve elimde olsa heykellerini dikerim!"

"MİLLİ TAKIM'A HERKES SAHİP ÇIKMALI"

İtalyan teknik adam sözlerini, "Milli Takım'a herkesin sahip çıkması lazım." diyerek tamamladı. 
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