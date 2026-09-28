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Lamine Yamal'dan Muhammed Salah'a büyük övgü!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah için övgü dolu ifadeler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylï¿½l 2026 19:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Lamine Yamal'dan Muhammed Salah'a büyük övgü!
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Mısır basınına verdiği röportajda Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YAMAL'DAN SALAH'A ÖZEL ÖVGÜ

Mısır futbolunun genç yeteneklerinden Hamza'nın gelecekte Muhammed Salah'ın izinden gidip gidemeyeceği sorulan Lamine Yamal, Salah'ın kariyerine övgüler yağdırdı.

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı, Trabzonspor forması giyen Salah için, "Salah olağanüstü ve efsane bir süperstar. Premier Lig tarihinin en iyi Afrikalı futbolcularından biri." ifadelerini kullandı.

"HAMZA BÜYÜK BİR YETENEK"

Yamal, genç futbolcu Hamza'nın gelecekte Salah seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda ise zamanın belirleyici olacağını söyledi.

İspanyol yıldız, "Zaman gösterecek ancak kesinlikle büyük bir yetenek ve potansiyel ortaya koyuyor. Üst düzey bir yıldız olabilecek temele sahip. Mısır futbolunun yeni bayrak taşıyan ismi olabilirse bu harika olur. Bu hedefe ulaşmasını içtenlikle diliyorum." dedi.

MESSI'Yİ ZİRVEYE KOYDU

Lamine Yamal, röportajında futbol tarihinin en iyi oyuncusunun kim olduğu yönündeki soruya da yanıt verdi.

Barcelona'nın genç yıldızı, tercihini Lionel Messi'den yana kullanarak, "Benim için cevap kesinlikle Messi. Çocukluğumdan kalan futbol anılarımda da geçmiş görüntüleri izlediğimde de tercihim her zaman Messi olacak." ifadelerini kullandı.

Yamal ayrıca Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefinin kupayı kazanmak olduğunu belirtirken, yeteneğin yanı sıra tecrübe ve büyük maç performansının da belirleyici olduğunu söyledi.

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