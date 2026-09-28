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Fenerbahçe, Bayern Münih'i konuk edecek

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2. haftasında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Eylül 2026 11:13 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 21:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Bayern Münih'i konuk edecek
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2. haftasında 29 Eylül Salı günü Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'ta yayınlanacak.

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Sezonun ilk haftasında sarı-lacivertli ekip, İtalyan takımı Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti.

Alman temsilcisi ise birinci haftada Hapoel IBI'yi 86-84 yendi.

Fenerbahçe Tarfin, Bayern Münih'i yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. 

- İki takım arasındaki 20. randevu

Fenerbahçe ile Bayern Münih, salı günkü mücadeleyle 20. kez karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda, iki takım arasında Kasım 2014'ten bu yana oynanan 19 karşılaşmanın 15'ini sarı-lacivertliler, 4'ünü ise Alman ekibi kazandı.

Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan mücadelelerden Fenerbahçe evinde 88-73, Bayern Münih de sahasında 85-76 galip ayrıldı.

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