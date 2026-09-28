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Walter Zenga'dan Baresi duvar resmine saldırı sonrası sert tepki!

Milan efsanesi Franco Baresi anısına hazırlanan duvar resmine kırmızı boya ile zarar verilmesinin ardından eski Inter kalecisi Walter Zenga'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 18:53
Haber: Sporx.com
Walter Zenga'dan Baresi duvar resmine saldırı sonrası sert tepki!
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Milan efsanesi Franco Baresi için hazırlanan duvar resmine yapılan saldırı İtalya'da gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

31 Temmuz'da 66 yaşında hayatını kaybeden Baresi anısına sanatçı Lucas Streetart tarafından hazırlanan duvar resmine kırmızı boya püskürtüldü.

BARESİ'NİN YÜZÜNÜ KAPATTILAR

Saldırıda kullanılan kırmızı boyanın, Baresi'nin yüzünün yanı sıra forma sponsorunu ve sanatçının imzasını da kapattığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından eski Interli futbolcu Walter Zenga, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"FUTBOL TARİHİMİZE HAKARETTİR"

Zenga, yaşanan saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Onun görüntüsünü tahrip etmek yalnızca Milan'a ya da Milan taraftarlarına hakaret değildir. Futbol tarihimize ve 'saygı' kelimesinin ne anlama geldiğini hâlâ bilen herkese hakarettir."

"FORMALAR AYIRIR, SAYGI BİZİ BİRLEŞTİRMELİ"

66 yaşındaki eski Interli kaleci, saldırıyı gerçekleştirenlerin taraftar gruplarını temsil etmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yapanlar hiçbir taraftar grubunu temsil etmiyor. Yalnızca kendilerini ve kendi sefaletlerini temsil ediyorlar. Formalar ayırır. Saygı bizi birleştirmeli. Her zaman. Franco dokunulmazdır."

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