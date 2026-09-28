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Jakirovic: "Leicester bize ilham versin!"

Hull City ile Premier Lig'de ilk beş maçta 8 puan toplayan Sergej Jakirovic, takımının Leicester City'nin tarihi şampiyonluk sezonuyla karşılaştırılmasını değerlendirdi.

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calendar 28 Eylï¿½l 2026 15:45 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylï¿½l 2026 16:21
Haber: Sporx.com dış haberler
Jakirovic: 'Leicester bize ilham versin!'
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Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Premier Lig'de sezonun ilk beş maçında 8 puan toplayarak dikkat çeken bir başlangıca imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ayın Teknik Direktörü ödülünü de kazanan Hırvat çalıştırıcı, milli ara nedeniyle ülkesine dönerken Hull City'nin performansı ve Leicester City'nin tarihi Premier Lig şampiyonluğuyla yapılan karşılaştırmalar hakkında konuştu.

"LEICESTER BİZE İLHAM VERSİN"

Sezon öncesinde Hull City'nin küme düşme mücadelesi vermesi beklenirken alınan sonuçların ardından Leicester City benzetmeleri gündeme geldi.

Jakirovic, Vecernji list'e yaptığı açıklamada, "Bize potansiyel olarak yeni Leicester olduğumuzu söylüyorlar ve ilk üç turdan sonra bir röportajda, puanlara bakılırsa Şampiyonlar Ligi'ni kovaladığımızı söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Hırvat teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, Leicester bize ilham kaynağı olsun. Ama esas olarak kendi kendimize ilham kaynağı oluyoruz. Bulunduğumuz yere geldik, bize bu fırsat verildi ve biz de her maçı tek tek ele alıyoruz. En basit yol bu."

Hull City'nin öncelikli hedefinin Premier Lig'de kalmak olduğu belirtilirken, ligde kalmak için geleneksel olarak yaklaşık 40 puanın yeterli kabul edildiği aktarıldı.

"AYNI ANTRENÖRÜM"

Jakirovic, kariyerinde Hırvat futbolunun alt liglerinden Premier Lig'e uzanan süreçte teknik direktörlük anlayışının temel olarak değişmediğini söyledi.

"Her kulüp size bir şeyler katıyor, bu yüzden her yeni ortama otomatik olarak öncekinden daha fazla deneyimle geliyorsunuz. Kendime baktığımda, Dugo Selo ve Sesvete'de olduğum zamankiyle aynı antrenörüm."

Jakirovic, "Aynı yöntemleri kullanıyorum ve aynı şekilde düşünüyorum ancak fırsatlar ortaya çıkıyor ve her yeni fırsat farklı bir şey getiriyor. Benim işim sadece doğru yönde ilerlemeye devam etmek ve her önceki deneyimden bir şeyler öğrenmek" dedi.

MAÇ ÖNCESİ RİTÜELİNİ AÇIKLADI

Hull City Teknik Direktörü, maçlardan önce yaptığı ritüelden de söz etti.

Jakirovic, "Maçtan önce dua ediyorum ve Tanrı'ya güveniyorum. Elimden geleni yapıyorum, gerisi Tanrı'nın elinde" ifadelerini kullandı.

"SLAVEN BILIÇ MÜKEMMEL BİR SEÇİM"

Sergej Jakirovic, Hırvatistan Milli Takımı ve Zlatko Daliç'in ardından göreve gelen Slaven Biliç hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Daliç döneminde elde edilen başarıların ardından görevi devralmanın kolay olmadığını belirten Jakiroviç, "Zlatko'dan sonra gelen herkesin önünde zorlu bir iş var, bu açık. Ama Slaven harika bir adam, mükemmel bir teknik direktör ve zaten milli takım teknik direktörü olarak deneyimi var" dedi.

Slaven Biliç, 2006-2012 yılları arasında Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra İngiltere, Rusya, Türkiye, Çin ve Suudi Arabistan'da görev yaptı.

Jakirovic, "Daliç'in bıraktığı yerden devam etmek zor bir görev olsa da milli takımdan en iyi performansı almaya devam edebileceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

"DENEYİMLİ BİR ÇÖZÜM İSTİYORDUM"

Hırvat teknik adam, Biliç tercihiyle ilgili olarak, "Şahsen Zlatko'dan sonra daha deneyimli bir çözüm istiyordum ve Slaven'in mükemmel bir seçim olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Jakirovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın oyuncu kalitesine de dikkat çekerek, "Potansiyel tartışılmaz. Her pozisyonda dünya çapında oyuncularımız var ancak özellikle mevcut Milletler Ligi formatıyla rekabet her zaman güçlü" dedi.

Hırvat teknik adam sözlerini, "Bence bu, gerçekten önemli maçlar başladığında kimlerin orada olabileceğini belirlemek için iyi bir dönem olacak" ifadeleriyle tamamladı.

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