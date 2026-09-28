Bugün
19:00
Gürcistan
Ukrayna
Bugün
21:45
Kuzey İrlanda
Macaristan
Bugün
21:45
Türkiye
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Fransa
Bugün
19:00
Letonya
Güney Kıbrıs
Bugün
19:00
Ermenistan
Karadağ
CANLI
Türkmenistan
0
Filistin
0
Bugün
13:25
Japonya
Venezuela
Bugün
14:00
Güney Kore
Uruguay
Bugün
19:00
Zimbabve
Kongo D. Cumhuriyeti
Bugün
19:00
Ekvator Ginesi
Sierra Leone
Bugün
19:00
Orta Afrika Cumhuriyeti
Burkina Faso
Bugün
22:00
Tunus
Bostvana

Galatasaray hücumda zirvede, savunmada alarm veriyor

Galatasaray, hücum istatistiklerinde zirvede yer alsa da ilk 6 haftada kalesinde gördüğü 10 golle savunmada alarm verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Eylül 2026 09:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray hücumda zirvede, savunmada alarm veriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig'de milil ara öncesinde zirvenin ortağı olan Galatasaray, şampiyonluklar zincirine bir yenisini daha eklemek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'da yeni sezonda hücuma çok önem verildi. Leao, Deniz Gül ve Batrakov gibi isimlerle zaten yüksek olan hücum gücüne takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, savunma anlamında ise geride kaldı.

Bu durum istatistiklere de yansıdı. Okan Buruk'un öğrencileri maç başına 20 şut ve 8.5 isabetli şutla bu alanda Süper Lig'de açık ara zirvede bulunuyor.

Maç başına isabetli pas, köşe vuruşu kullanma ve pas yüzdesinde ilk 5 takım arasına giren sarı- kırmızılılar, savunmada ise tel tel döküldü. Ancak 6 haftada kalesinde 10 gol gören Aslan, son 60 yılın en kötü savunma performansını sergiledi.

Bireysel hatalarda da en başarısız takımlar arasında yer alan Galatasaray'da kaleye gelen 19 şutun 10'unu da filelerle buluştu.

Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor'a 4-0 yenilerek en ağır yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, yeni bir sayfa açmak istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.