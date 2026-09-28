Galatasaray hücumda zirvede, savunmada alarm veriyor

Süper Lig'de milil ara öncesinde zirvenin ortağı olan Galatasaray, şampiyonluklar zincirine bir yenisini daha eklemek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da yeni sezonda hücuma çok önem verildi. Leao, Deniz Gül ve Batrakov gibi isimlerle zaten yüksek olan hücum gücüne takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, savunma anlamında ise geride kaldı.
Bu durum istatistiklere de yansıdı. Okan Buruk'un öğrencileri maç başına 20 şut ve 8.5 isabetli şutla bu alanda Süper Lig'de açık ara zirvede bulunuyor.
Maç başına isabetli pas, köşe vuruşu kullanma ve pas yüzdesinde ilk 5 takım arasına giren sarı- kırmızılılar, savunmada ise tel tel döküldü. Ancak 6 haftada kalesinde 10 gol gören Aslan, son 60 yılın en kötü savunma performansını sergiledi.
Bireysel hatalarda da en başarısız takımlar arasında yer alan Galatasaray'da kaleye gelen 19 şutun 10'unu da filelerle buluştu.
Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor'a 4-0 yenilerek en ağır yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, yeni bir sayfa açmak istiyor.
Bu durum istatistiklere de yansıdı. Okan Buruk'un öğrencileri maç başına 20 şut ve 8.5 isabetli şutla bu alanda Süper Lig'de açık ara zirvede bulunuyor.
Maç başına isabetli pas, köşe vuruşu kullanma ve pas yüzdesinde ilk 5 takım arasına giren sarı- kırmızılılar, savunmada ise tel tel döküldü. Ancak 6 haftada kalesinde 10 gol gören Aslan, son 60 yılın en kötü savunma performansını sergiledi.
Bireysel hatalarda da en başarısız takımlar arasında yer alan Galatasaray'da kaleye gelen 19 şutun 10'unu da filelerle buluştu.
Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor'a 4-0 yenilerek en ağır yenilgisini alan sarı-kırmızılılar, yeni bir sayfa açmak istiyor.