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Karaman FK'dan olay paylaşım!

Nesine 3. Lig'de Karaman FK, sahasında Ağrı 1970'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım gündem oldu.

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calendar 27 Eylül 2026 22:48
Fotoğraf: X.com
Karaman FK'dan olay paylaşım!
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Nesine 3. Lig ekiplerinden Karaman FK, bugün sahasında Ağrı 1970'i konuk etti.

Karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Karaman FK'nın maç sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "MALUM ŞAHSIN KAFASININ İÇİ"

Karaman FK, karşılaşmanın ardından hakem olduğu görülen bir kişinin görselini kalplerle dolu bir arka planla paylaşırken, gönderiye "Sahada kıyamet koparken malum şahsın kafasının içi;" ifadelerini yazdı.

Kulübün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Karaman FK, Ağrı 1970 karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından yaptığı göndermeyle maçın hakemine yönelik eleştiride bulundu. 

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