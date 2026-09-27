Orhan Demirel: 'Fenerbahçe'ye 102 milyon euro bıraktık'

Fenerbahçe'de Sadettin Saran döneminde yöneticilik yapan Orhan Demirel, önce görev sürelerindeki sportif başarıları sıraladı; ardından kulübün borçları, kullanılan gelirler ve üniversite anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirel, Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Orhan Demirel, üç aylık görev sürelerine ilişkin sportif tabloyu şu sözlerle değerlendirdi:
"3 aylık dönemimizde Fenerbahçemiz önemli sportif başarılara imza atmıştır. Futbol A Takımımız, Süper Lig'i 74 puanla ikinci sırada tamamlamıştır ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele etme hakkı kazanmıştır. U14, U15 takımlarımız şampiyon olmuş, U17 takımımız üçüncülük kazanmıştır. U13 Takımımız, Hırvatistan'da ve Rodos'ta kupalar kazanmıştır. Kadın Futbol Takımımız, ilk kez lig şampiyonu olmuştur. Erkek Basketbol Takımımız Final Four'a yükselmiş, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmuştur. Kadın Basketbol Takımımız, üst üste 8. şampiyonluğuna ulaşmıştır. Euroleague finalinde şampiyon olmuştur. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Eurocup-1 ve Süper Lig şampiyonu olmuştur. Voleybolda kadın takımımız Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada bitirdi. Erkek Voleybol Takımımız, Cev Challenge Cup'ta mücadele etme hakkı kazanmıştır."
Fenerbahçe'nin mali durumuna ilişkin tartışmalara Orhan Demirel'den yanıt geldi. Demirel, yönetimin görev süresi boyunca kullanılan gelirlerin nereye harcandığını anlatmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar görev yapmak üzere seçilmişti. Bu nedenle 2026/27 sezonuna ait gelirler, kulüp faaliyetlerinin finansmanında kullanılmıştır. Cuma günü Aziz Yıldırım Bey ile bir araya geldik. 'Ben önden kullanılan paraları anlatacağım, sen de çık nereye harcadığınız anlatın ki bütün kongre üyelerimiz maddi durumu bilsin, gerçeği görsün herkes' dedi. Ben de bu yüksek borcun yıllar içinde nasıl oluştuğunu, ne kadarının bizim dönemimizden kaynaklandığını, ne bıraktığımız, gerçekleştirdiğimiz mali iyileştirmeyi anlatmak istiyorum."
"BANKA BORCUNU SIFIRLADIK"
Kulübün 2018'den bu yana borç tablosunu değerlendiren Demirel, banka ve ticari borçlara ilişkin rakamları paylaştı:
"2018'den bu yana olan tabloyu anlatmak istiyorum. Mayıs 2018'de kulübün 347 milyon Euro banka borcu, 34 milyon Euro da ticari borcu vardı. Toplamı 381 milyon Euro'ydu. Eylül 2025'te banka borcu 83 milyon Euro'ya düştü, ticari borç ise 193 milyon euro'ya ulaştı. Önemli olan banka ve ticari borçlardır. Biz ne yaptık gelince; kolej arsası satıldı, Ülker Arena arsası değerlendirildi deniyor, ne yaptığımızı anlatıyorum. Biz 83 milyon Euro olan banka borcunu sıfırladık. 193 milyon Euro olan ticari borcu, 187 milyon Euro'ya düşürdük. Bu paralar bu borçlarda kullanılmıştır. Diğer tüm arsalar, Ankara, Kayseri, Antalya, Gebze veya ne kadar taşınmaz varsa kulübün sahip olduğu mallardır."
TRANSFER HARCAMALARI HAKKINDA KONUŞTU
Ara transfer döneminde yapılan harcamalara ilişkin eleştirilere de değinen Demirel, oyuncuların ödeme planlarını şöyle anlattı:
"5 tane ara transfer yapıldı. Bunlara çok paralar ödendi, bütün Ülker Arena parası oraya gitti diye algılar yapıldı. Hepsini tek tek anlatayım. Guendouzi'nin borcu 4 yılda ödenecektir. Sidiki Cherif 5 yıllığına alınmış idi, yıllara sair ödenecekti bonservis bedeli. Kante'nin ağırlık parası maaşında. Dolayısıyla toplam bonservisi düşük olsa da maaşına yedirilmiş giderleri vardır."
Demirel, kullanılan kaynakların borç ödemeleri ve kulübün nakit ihtiyacı için değerlendirildiğini söyledi:
"Kullanılan paralar, borç kapatmaya gitmiştir. Ayda 21-22 milyon Euro genel gideri olan kulübün açıkları ödenmiştir. Geldiğimizde 190.5 milyon Euro nakit açığı problemi vardı. Zaman içerisinde arsaların değerlendirilmesi, sponsorluk gelirlerinin kullanılmasıyla birlikte bu tablo borçların kapanmasında kullanılmıştır."
"102 MİLYON EURO'LUK BİR KAYNAK BIRAKTIK"
Gelecek dönem gelirlerinin önden kullanıldığı yönündeki açıklamalara yanıt veren Demirel, kendi dönemlerini aşan tutarın 22 milyon Euro olduğunu belirtti:
"Biz kulübe ne bıraktık? 2026/27 sonuna kadar seçilmiştik biliyorsunuz. Önden kullanıldığı söylenen paralar, bizim dönemimize aitti. Aralıkta kullandık çoğunu, nakit akışı için. Bizim dönemimizi aşan, 2027/28 dönemi için kullandığımız paranın toplamı 22 milyon Euro'dur. Kendi dönemimiz için kullandığımız para 21 milyon Euro'dur. Bu da kulübün 1 aylık gideridir."
Demirel ayrıca, "102 milyon Euro'luk bir kaynak bıraktık." dedi.
Passolig anlaşmasına ilişkin de konuşan Demirel, bonus ve kredi tutarlarını şu sözlerle açıkladı:
"Passolig, diğer kulüplerden fazla olmak üzere 10 milyon Euro bonus hediye etti. Passolig gelirlerimizden düşmüyor, normal gelirinden 3.5 milyon Euro kredi kullandık, kombineler kullanıldığında bu 3.5 milyon Euro oradan düştü. 10 milyon Euro tamamen bonus."
ÜNİVERSİTE ANLAŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Üniversitesi'nin lisans anlaşması hakkında da konuşan Demirel, anlaşmada sağlandığını söylediği mali kazanımları anlattı:
"Geldiğimizde şunu gördük, üniversite bizim değil. Sadece lisans hakkını kullanıyoruz. Daha önceki yıllarda yapılmış anlaşmalarla sahibi biz olmaktan çıkmışız. Biz kontratta yazdığı gibi 2 yıl önce görüşmeler başlar denildiği için lisans anlaşmamızı görüşmeye başladık. Bir takım kazanımlar sağladık. Yılda 4 milyon lira alınan bedel, bizim anlaşmamızda 4 milyon Euro'ya çıktı. Öğrenci başına 1.000 lira alınıyordu, 200 Euro'ya çıktı. Lisans anlaşması imzalamasak ne olurdu, üniversite zaten Medicana'nın. Biz kazanımları almamış olurduk. Aziz Bey'in alacağı her türlü kararın arkasındayız üniversite konusunda."
"3 aylık dönemimizde Fenerbahçemiz önemli sportif başarılara imza atmıştır. Futbol A Takımımız, Süper Lig'i 74 puanla ikinci sırada tamamlamıştır ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında mücadele etme hakkı kazanmıştır. U14, U15 takımlarımız şampiyon olmuş, U17 takımımız üçüncülük kazanmıştır. U13 Takımımız, Hırvatistan'da ve Rodos'ta kupalar kazanmıştır. Kadın Futbol Takımımız, ilk kez lig şampiyonu olmuştur. Erkek Basketbol Takımımız Final Four'a yükselmiş, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olmuştur. Kadın Basketbol Takımımız, üst üste 8. şampiyonluğuna ulaşmıştır. Euroleague finalinde şampiyon olmuştur. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Eurocup-1 ve Süper Lig şampiyonu olmuştur. Voleybolda kadın takımımız Sultanlar Ligi'ni ikinci sırada bitirdi. Erkek Voleybol Takımımız, Cev Challenge Cup'ta mücadele etme hakkı kazanmıştır."
Fenerbahçe'nin mali durumuna ilişkin tartışmalara Orhan Demirel'den yanıt geldi. Demirel, yönetimin görev süresi boyunca kullanılan gelirlerin nereye harcandığını anlatmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yönetimimiz Haziran 2027'ye kadar görev yapmak üzere seçilmişti. Bu nedenle 2026/27 sezonuna ait gelirler, kulüp faaliyetlerinin finansmanında kullanılmıştır. Cuma günü Aziz Yıldırım Bey ile bir araya geldik. 'Ben önden kullanılan paraları anlatacağım, sen de çık nereye harcadığınız anlatın ki bütün kongre üyelerimiz maddi durumu bilsin, gerçeği görsün herkes' dedi. Ben de bu yüksek borcun yıllar içinde nasıl oluştuğunu, ne kadarının bizim dönemimizden kaynaklandığını, ne bıraktığımız, gerçekleştirdiğimiz mali iyileştirmeyi anlatmak istiyorum."
"BANKA BORCUNU SIFIRLADIK"
Kulübün 2018'den bu yana borç tablosunu değerlendiren Demirel, banka ve ticari borçlara ilişkin rakamları paylaştı:
"2018'den bu yana olan tabloyu anlatmak istiyorum. Mayıs 2018'de kulübün 347 milyon Euro banka borcu, 34 milyon Euro da ticari borcu vardı. Toplamı 381 milyon Euro'ydu. Eylül 2025'te banka borcu 83 milyon Euro'ya düştü, ticari borç ise 193 milyon euro'ya ulaştı. Önemli olan banka ve ticari borçlardır. Biz ne yaptık gelince; kolej arsası satıldı, Ülker Arena arsası değerlendirildi deniyor, ne yaptığımızı anlatıyorum. Biz 83 milyon Euro olan banka borcunu sıfırladık. 193 milyon Euro olan ticari borcu, 187 milyon Euro'ya düşürdük. Bu paralar bu borçlarda kullanılmıştır. Diğer tüm arsalar, Ankara, Kayseri, Antalya, Gebze veya ne kadar taşınmaz varsa kulübün sahip olduğu mallardır."
TRANSFER HARCAMALARI HAKKINDA KONUŞTU
Ara transfer döneminde yapılan harcamalara ilişkin eleştirilere de değinen Demirel, oyuncuların ödeme planlarını şöyle anlattı:
"5 tane ara transfer yapıldı. Bunlara çok paralar ödendi, bütün Ülker Arena parası oraya gitti diye algılar yapıldı. Hepsini tek tek anlatayım. Guendouzi'nin borcu 4 yılda ödenecektir. Sidiki Cherif 5 yıllığına alınmış idi, yıllara sair ödenecekti bonservis bedeli. Kante'nin ağırlık parası maaşında. Dolayısıyla toplam bonservisi düşük olsa da maaşına yedirilmiş giderleri vardır."
Demirel, kullanılan kaynakların borç ödemeleri ve kulübün nakit ihtiyacı için değerlendirildiğini söyledi:
"Kullanılan paralar, borç kapatmaya gitmiştir. Ayda 21-22 milyon Euro genel gideri olan kulübün açıkları ödenmiştir. Geldiğimizde 190.5 milyon Euro nakit açığı problemi vardı. Zaman içerisinde arsaların değerlendirilmesi, sponsorluk gelirlerinin kullanılmasıyla birlikte bu tablo borçların kapanmasında kullanılmıştır."
"102 MİLYON EURO'LUK BİR KAYNAK BIRAKTIK"
Gelecek dönem gelirlerinin önden kullanıldığı yönündeki açıklamalara yanıt veren Demirel, kendi dönemlerini aşan tutarın 22 milyon Euro olduğunu belirtti:
"Biz kulübe ne bıraktık? 2026/27 sonuna kadar seçilmiştik biliyorsunuz. Önden kullanıldığı söylenen paralar, bizim dönemimize aitti. Aralıkta kullandık çoğunu, nakit akışı için. Bizim dönemimizi aşan, 2027/28 dönemi için kullandığımız paranın toplamı 22 milyon Euro'dur. Kendi dönemimiz için kullandığımız para 21 milyon Euro'dur. Bu da kulübün 1 aylık gideridir."
Demirel ayrıca, "102 milyon Euro'luk bir kaynak bıraktık." dedi.
Passolig anlaşmasına ilişkin de konuşan Demirel, bonus ve kredi tutarlarını şu sözlerle açıkladı:
"Passolig, diğer kulüplerden fazla olmak üzere 10 milyon Euro bonus hediye etti. Passolig gelirlerimizden düşmüyor, normal gelirinden 3.5 milyon Euro kredi kullandık, kombineler kullanıldığında bu 3.5 milyon Euro oradan düştü. 10 milyon Euro tamamen bonus."
ÜNİVERSİTE ANLAŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Üniversitesi'nin lisans anlaşması hakkında da konuşan Demirel, anlaşmada sağlandığını söylediği mali kazanımları anlattı:
"Geldiğimizde şunu gördük, üniversite bizim değil. Sadece lisans hakkını kullanıyoruz. Daha önceki yıllarda yapılmış anlaşmalarla sahibi biz olmaktan çıkmışız. Biz kontratta yazdığı gibi 2 yıl önce görüşmeler başlar denildiği için lisans anlaşmamızı görüşmeye başladık. Bir takım kazanımlar sağladık. Yılda 4 milyon lira alınan bedel, bizim anlaşmamızda 4 milyon Euro'ya çıktı. Öğrenci başına 1.000 lira alınıyordu, 200 Euro'ya çıktı. Lisans anlaşması imzalamasak ne olurdu, üniversite zaten Medicana'nın. Biz kazanımları almamış olurduk. Aziz Bey'in alacağı her türlü kararın arkasındayız üniversite konusunda."