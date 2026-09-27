Montella'nın İtalya reçetesi

A Milli Futbol Takımı'nda gözler UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Bursa'da oynanacak İtalya karşılaşmasına çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransa karşısında ortaya konan mücadeleye rağmen alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşayan teknik direktör Vincenzo Montella'nın, İtalya karşısında galibiyeti getirecek planı belirlediği aktarıldı.
İLK 20 DAKİKADA YOĞUN BASKI
Montella'nın planının ilk maddesinde yüksek baskı bulunuyor.
Ay-yıldızlıların, İtalya'nın geriden oyun kurmasına izin vermemesi ve Bursa'daki taraftar desteğini de arkasına alarak rakibi kendi yarı alanına hapsetmesi hedefleniyor.
ORTA SAHADA CESARET
Hakan ve Kenan'ın yokluğunda topu ileri taşıma görevinin Arda Güler ve Can Uzun gibi yaratıcı oyunculara verilmesi planlanıyor.
Montella'nın bu isimleri oyunun merkezinde aktif tutarak hücum bağlantısını güçlendirmek istediği belirtildi.
HIZLI KANAT HÜCUMLARI
İtalya savunmasının dengesini bozmak için kanatların daha etkili kullanılması hedefleniyor.
Beklerin hücuma vereceği destek ve kanatlardan yapılacak hızlı çıkışların maçın önemli noktalarından biri olması bekleniyor.
Fransa karşılaşmasında yaşanan gol problemi de teknik heyetin üzerinde durduğu başlıklardan biri.
Türkiye'nin ürettiği pozisyonları daha iyi değerlendirmesi ve ceza sahası içindeki son vuruşlarda daha etkili olması amaçlanıyor.
TONALI'YE YAKIN MARKAJ
İtalya'nın oyun kurucularından Sandro Tonali'ye özel önlem alınacağı aktarıldı.
Milli takımın, Tonali'nin ritim bulmasına izin vermemek için yıldız oyuncuya yakın markaj uygulaması planlanıyor.
HEDEF ERKEN GOL
A Milli Takım'ın özellikle ilk yarıda kontrolü kaybetmeden oyunu rakip sahaya yıkmayı hedeflediği belirtildi.
Erken gelecek bir golün İtalya savunmasının arkasında daha fazla boşluk oluşturacağı ve ay-yıldızlılara ikinci gol için fırsatlar sunacağı hesaplanıyor.
Montella'nın hedefi, Fransa maçında ortaya konan yüksek mücadele gücünü cesaret ve bitiricilikle birleştirerek Bursa'da galibiyete ulaşmak.
İLK 20 DAKİKADA YOĞUN BASKI
Montella'nın planının ilk maddesinde yüksek baskı bulunuyor.
Ay-yıldızlıların, İtalya'nın geriden oyun kurmasına izin vermemesi ve Bursa'daki taraftar desteğini de arkasına alarak rakibi kendi yarı alanına hapsetmesi hedefleniyor.
ORTA SAHADA CESARET
Hakan ve Kenan'ın yokluğunda topu ileri taşıma görevinin Arda Güler ve Can Uzun gibi yaratıcı oyunculara verilmesi planlanıyor.
Montella'nın bu isimleri oyunun merkezinde aktif tutarak hücum bağlantısını güçlendirmek istediği belirtildi.
HIZLI KANAT HÜCUMLARI
İtalya savunmasının dengesini bozmak için kanatların daha etkili kullanılması hedefleniyor.
Beklerin hücuma vereceği destek ve kanatlardan yapılacak hızlı çıkışların maçın önemli noktalarından biri olması bekleniyor.
Fransa karşılaşmasında yaşanan gol problemi de teknik heyetin üzerinde durduğu başlıklardan biri.
Türkiye'nin ürettiği pozisyonları daha iyi değerlendirmesi ve ceza sahası içindeki son vuruşlarda daha etkili olması amaçlanıyor.
TONALI'YE YAKIN MARKAJ
İtalya'nın oyun kurucularından Sandro Tonali'ye özel önlem alınacağı aktarıldı.
Milli takımın, Tonali'nin ritim bulmasına izin vermemek için yıldız oyuncuya yakın markaj uygulaması planlanıyor.
HEDEF ERKEN GOL
A Milli Takım'ın özellikle ilk yarıda kontrolü kaybetmeden oyunu rakip sahaya yıkmayı hedeflediği belirtildi.
Erken gelecek bir golün İtalya savunmasının arkasında daha fazla boşluk oluşturacağı ve ay-yıldızlılara ikinci gol için fırsatlar sunacağı hesaplanıyor.
Montella'nın hedefi, Fransa maçında ortaya konan yüksek mücadele gücünü cesaret ve bitiricilikle birleştirerek Bursa'da galibiyete ulaşmak.