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Galatasaray'da kritik ekim: Önce Barcelona, sonra Fenerbahçe

Galatasaray'ı milli aranın ardından ekim ayında Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde altı maçlık yoğun bir fikstür bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 09:50 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 10:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kritik ekim: Önce Barcelona, sonra Fenerbahçe
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Galatasaray'ı milli aradan sonra yoğun bir fikstür bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Okan Buruk'un öğrencileri zorlu maratonda 6 maça çıkacak.

İlk olarak 9 Ekim'de Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak Aslan, 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek.

PEŞ PEŞE İKİ DEPLASMAN

Galatasaray, ekimin ortasında soluğu peş peşe iki deplasmanda alacak.

17'sinde Ankara'da Gençlerbirliği karşısında olacak sarı kırmızılılar, 21'inde de rotayı Fransa'da Lille'e kıracak.

ASIL FİNAL FENERBAHÇE DERBİSİ

Bu 4 maçı en az hasarla atlatmak isteyen Galatasaray, asıl finalinde 26 Ekim'de Fenerbahçe'yi Aslantepe'de misafir edecek.

Bu ayın son mesaisi ise 30'unda Konyaspor deplasmanı olacak.

HEDEF İDDİAYI SÜRDÜRMEK

Okan Buruk'un takımı, bu süreci en iyi şekilde geçerek iki kulvarda birden iddiasını sürdürmek istiyor.

Galatasaray'ın ekim ayı fikstürü şu şekilde:

9 Ekim Cuma: Kasımpaşa
13 Ekim Salı: Barcelona
17 Ekim Cumartesi: Gençlerbirliği deplasmanı
21 Ekim Çarşamba: Lille deplasmanı
26 Ekim Pazartesi: Fenerbahçe
30 Ekim Cuma: Konyaspor deplasmanı

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