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Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'ye jest

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Osimhen ve Lemina ülkelerine gitti. Teknik direktör Okan Buruk, milli arada takıma verdiği 5 günlük izinde ülkelerine gitmek isteyen iki oyuncunun talebini geri çevirmedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Eylül 2026 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 10:38
Haber: Türkiye
Galatasaray'da Osimhen ve Lemina'ye jest
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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve dönüşleri gözlenen Mario Lemina ile Victor Osimhen'e teknik ekipten jest geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk, milli arada takıma verdiği 5 günlük izinde ülkelerine gitmek isteyen iki oyuncunun talebini geri çevirmedi.

Hem oyuncularının stres atması hem de aileleri ve dostlarıyla vakit geçirmeleri adına böyle bir jestte bulunuldu. Ancak tedavi süreçleri de ihmal edilmedi. İki oyuncu da kendilerine verilen özel programı ülkeleri Nijerya ve Gabon'da aynen uyguluyor.

ÖZEL FİZYOTERAPİST...

İkiliye ayrıca dışarıdan kulübe destek veren iki fizyoterapist de Osimhen ve Lemina ile birlikte gönderildi.

Oyuncuların günlük çalışmaları videolu olarak takip ediliyor. İkiliden Osimhen'in durumu ise daha çok merak ediliyor. Çünkü yokluğunda sarı kırmızılı takım ciddi anlamda sıkıntı çekiyor.

Nijeryalı forvetin bir an önce takıma dönmesi beklenirken teknik ekip, telafisi mümkün olmayacak bir durum yaşamamak adına risk almak istemiyor. Bu nedenle Osimhen'in üzerine titreniyor.

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