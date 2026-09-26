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FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!

FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Sarı-lacivertli kulüp, basında yer alan haberlerin ardından konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylï¿½l 2026 10:06 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylï¿½l 2026 10:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FIFA'dan Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı!
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FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Verilen transfer yasağı cezasının ilgili ödemelerin yapılması durumunda kaldırılacağı öğrenildi.

İlgili yasağın bulunduğu ekran: https://knowledge.fifa.com/registration-bans



Öte yandan Fenerbahçe, konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımlayarak transfer yasağının geçici olduğunu ve Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle uygulandığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Bilgilendirme

Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgilidir.

Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir.

Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.

Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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