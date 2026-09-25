Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 47. sezon başlıyor!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 47. sezon yarın başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe Tarfin, ligde 20 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını elinde bulunduruyor.
İlk şampiyonluğunu 1998-1999 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 2000'li yıllardan itibaren kadın basketboluna damgasını vurdu.
Ligde 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında kupayı kaldıran sarı-lacivertliler, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.
Son 8 sezonda da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, 2017-2018'den 2025-2026'ya kadar kesintisiz şampiyonluk serisiyle kupa sayısını 20'ye çıkardı.
Galatasaray'ın tarihi rekoru
Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım Galatasaray, 13 kez zirveye çıktı.
Sarı-kırmızılılar, 1989-1990'dan 1997-1998'e kadar tam 9 yıl üst üste kupayı kazanarak hala kırılamayan bir rekoru elinde tutuyor. Fenerbahçe Tarfin, bu sezon da şampiyon olarak Galatasaray'ın rekorunu egale etmek istiyor.
Galatasaray, ayrıca 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.
Diğer şampiyonlar
Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de 1'er şampiyonluk elde etti.
- 2019-2020 sezonu tamamlanamadı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunda tamamlanamadı.
Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.
- Avrupa kupalarında 5 temsilci
Bu sezon Avrupa arenasında Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile 2013-2014 sezonu şampiyonu Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadele edecek.
Emlak Konut da son eleme turunu geçmesi halinde FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılacak. İstanbul ekibi, elenmesi durumunda ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.
Beşiktaş BOA ile ÇİMSA ÇBK Mersin de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda parkeye çıkacak.
Lig şampiyonları
Ligde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle:
Sezon Şampiyon
1980-1981 ODTÜ
1981-1982 ODTÜ
1982-1983 ODTÜ
1983-1984 Beşiktaş
1984-1985 Beşiktaş
1985-1986 MTA
1986-1987 MTA
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 İstanbul Üniversitesi
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Galatasaray
1991-1992 Galatasaray
1992-1993 Galatasaray
1993-1994 Galatasaray
1994-1995 Galatasaray
1995-1996 Galatasaray
1996-1997 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Galatasaray
2000-2001 BOTAŞ
2001-2002 Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ
2003-2004 Fenerbahçe
2004-2005 Beşiktaş
2005-2006 Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Fenerbahçe
2013-2014 Galatasaray
2014-2015 Galatasaray
2015-2016 Fenerbahçe
2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi
2017-2018 Fenerbahçe
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Tamamlanamadı
2020-2021 Fenerbahçe
2021-2022 Fenerbahçe
2022-2023 Fenerbahçe
2023-2024 Fenerbahçe
2024-2025 Fenerbahçe
2025-2026 Fenerbahçe
İlk şampiyonluğunu 1998-1999 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 2000'li yıllardan itibaren kadın basketboluna damgasını vurdu.
Ligde 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında kupayı kaldıran sarı-lacivertliler, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.
Son 8 sezonda da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, 2017-2018'den 2025-2026'ya kadar kesintisiz şampiyonluk serisiyle kupa sayısını 20'ye çıkardı.
Galatasaray'ın tarihi rekoru
Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım Galatasaray, 13 kez zirveye çıktı.
Sarı-kırmızılılar, 1989-1990'dan 1997-1998'e kadar tam 9 yıl üst üste kupayı kazanarak hala kırılamayan bir rekoru elinde tutuyor. Fenerbahçe Tarfin, bu sezon da şampiyon olarak Galatasaray'ın rekorunu egale etmek istiyor.
Galatasaray, ayrıca 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.
Diğer şampiyonlar
Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de 1'er şampiyonluk elde etti.
- 2019-2020 sezonu tamamlanamadı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunda tamamlanamadı.
Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.
- Avrupa kupalarında 5 temsilci
Bu sezon Avrupa arenasında Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile 2013-2014 sezonu şampiyonu Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadele edecek.
Emlak Konut da son eleme turunu geçmesi halinde FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne katılacak. İstanbul ekibi, elenmesi durumunda ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.
Beşiktaş BOA ile ÇİMSA ÇBK Mersin de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda parkeye çıkacak.
Lig şampiyonları
Ligde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle:
Sezon Şampiyon
1980-1981 ODTÜ
1981-1982 ODTÜ
1982-1983 ODTÜ
1983-1984 Beşiktaş
1984-1985 Beşiktaş
1985-1986 MTA
1986-1987 MTA
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 İstanbul Üniversitesi
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Galatasaray
1991-1992 Galatasaray
1992-1993 Galatasaray
1993-1994 Galatasaray
1994-1995 Galatasaray
1995-1996 Galatasaray
1996-1997 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Galatasaray
2000-2001 BOTAŞ
2001-2002 Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ
2003-2004 Fenerbahçe
2004-2005 Beşiktaş
2005-2006 Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Fenerbahçe
2013-2014 Galatasaray
2014-2015 Galatasaray
2015-2016 Fenerbahçe
2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi
2017-2018 Fenerbahçe
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Tamamlanamadı
2020-2021 Fenerbahçe
2021-2022 Fenerbahçe
2022-2023 Fenerbahçe
2023-2024 Fenerbahçe
2024-2025 Fenerbahçe
2025-2026 Fenerbahçe