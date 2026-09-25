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Clippers'tan Kawhi Leonard'a veda mesajı

Kawhi Leonard'ı Toronto Raptors'a takas eden Clippers'ın geçici CEO'su John Gibson, yıldız oyuncuya teşekkür ederken kulübün yeni kadrosuna ve koç Tyronn Lue'ya güvendiklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Clippers'tan Kawhi Leonard'a veda mesajı
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Los Angeles Clippers'ın geçici CEO'su ve takım temsilcisi John Gibson, Kawhi Leonard'ın Toronto Raptors'a takas edilmesinin ardından kulübün yeni dönemine ilişkin konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 14 Eylül'de resmileşen takasta Clippers, Leonard karşılığında Brandon Ingram, Gradey Dick, korumasız iki birinci tur draft hakkı, bir birinci tur seçimlerini değiştirme hakkı ve iki ikinci tur draft hakkı aldı.

Leonard'ın Clippers'taki yedi sezonluk dönemi sona ererken takım bu süreçte iki playoff serisi kazandı. En ileri gittiği sezon olan 2021'de Batı Konferansı finaline ulaştı; Leonard ise ikinci turda yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle finale giden bölümde forma giyemedi.

Gibson, "Kawhi'a sahadaki katkıları için teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Brandon Ingram'ı ve yaz döneminde aramıza katılan Gradey Dick, Rui Hachimura ve Max Strus'u ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" dedi. Gibson, Darius Garland, Kris Dunn, Derrick Jones Jr., Brook Lopez, Kobe Sanders, Isaiah Jackson ve çaylak Keaton Wagler'ı da takımın mevcut çekirdeği arasında saydı.

Leonard'la bağlantılı maaş sınırı soruşturmasının ardından Clippers yönetiminde de değişiklikler yaşandı. Trent Redden geçici basketbol operasyonları başkanı, Mark Hughes ise geçici genel menajer olarak görev yapacak. Gibson, tüm değişikliklere rağmen başantrenör Tyronn Lue'ya "tam güven" duyduklarını söyledi.

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