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Ancelotti'nin Brezilya'sı son anda kurtuldu!

Avustralya ile Brezilya, hazırlık maçında karşı karşıya gelirken mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 15:12
Fotoğraf: Imago
Ancelotti'nin Brezilya'sı son anda kurtuldu!
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Avustralya ile Brezilya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Queensland Country Bank Stadium'da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve iki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Avustralya, ikinci yarıda Irankunda'nın golüyle öne geçti. Brezilya ise mücadelenin son anlarında Rayan Estevao ile beraberliği yakaladı.

IRANKUNDA YİNE SAHNEDE

Avustralya'nın genç yıldızı Nestory Irankunda, 68. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Irankunda'nın kaydettiği gol, Brezilya karşısında Avustralya'yı uzun süre üstün tuttu.

20 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla önemli rakiplere karşı gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor
.
TÜRKİYE MAÇINDA DA GOL ATMIŞTI

Irankunda, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takımımızın Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada da gol atmıştı. Genç futbolcu, mücadelenin 27. dakikasında fileleri havalandırarak takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.

Brezilya karşısında da ağları havalandıran Irankunda, böylece kısa süre içerisinde hem Türkiye hem de Brezilya karşısında gol atan isim oldu.

RAYAN SON ANDA SAHNEYE ÇIKTI

Brezilya, karşılaşmanın son bölümünde beraberlik için baskısını artırdı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri aradığı golü 90+5. dakikada Rayan ile buldu.

Bu golün ardından mücadele 1-1 sona erdi ve taraflar hazırlık maçından birer puanla ayrıldı.

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