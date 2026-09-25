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Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yan yana gelmeleri hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 12:23 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 12:32
Haber: Sporx.com
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İspanya Süper Kupası tanıtımında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yan yana oturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya Süper Kupası'nın tanıtım organizasyonunda Aziz Yıldırım ile aynı masada yer alan Dursun Özbek, iki başkan arasındaki görüntünün ardından yöneltilen soruyu yanıtladı.

Aziz Yıldırım'la uzun yıllara dayanan bir tanışıklıkları olduğunu belirten Özbek, selamlaşmalarının ve sorunları konuşmalarının son derece doğal olduğunu ifade etti.

"ELBETTE SELAM VERECEĞİZ"

Dursun Özbek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İspanya Süper Kupası tanıtımında protokolde Aziz Başkan ile yan yana oturuyordum. 2014 yılından beri Aziz Başkan ile tanışıklığımız var. Elbette yan yana geldiğimiz zaman selam vereceğiz, sorunlarımız varsa konuşacağız."

"ÇOK ZORLU VE ÇETİN BİR LİG OLACAK"

İki başkanın yan yana gelmesinin saha içindeki rekabeti etkilemeyeceğini vurgulayan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum, 2026-27 sezonunun çok zorlu ve çok çetin bir lig olacağı gerçeğini değiştirmez. Tüm kulüplerin şampiyonluk arzusu var."



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