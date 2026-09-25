Busenaz Sürmeneli Avrupa şampiyonu oldu

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent Sofya'daki Asics Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde kadınlar 70 kilo finaline çıkan Busenaz, İngiliz Chantelle Reid ile karşı karşıya geldi.
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz Sürmeneli, final karşılaşmasını kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ ALTIN
Milli boksör, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz Sürmeneli, final karşılaşmasını kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ ALTIN
Milli boksör, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.