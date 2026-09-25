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Avusturya-İsrail maçında tribünlerde protesto!

UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile İsrail arasında oynanan maçta tribünlerde "Soykırımı durdurun" yazılı pankart açıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 17:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Avusturya-İsrail maçında tribünlerde protesto!
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Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya ile İsrail arasında yapılan maç sırasında tribünde "Soykırımı durdurun" (End genocide) yazılı pankart açılırken İsrail milli marşı okunduğu sırada yer yer ıslıklar duyuldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avusturya'nın Linz kentinde Raiffeisen Arena stadyumunda oynanan ve Avusturya'nın 3-1 kazandığı karşılaşmada, Uluslararası Af Örgütü tarafından tribünde "Soykırımı durdurun" yazılı pankart açılarak Gazze'deki Filistinlilerin durumuna dikkat çekildi.

Örgütün yazılı açıklamasında, İsrail Futbol Federasyonunun işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri desteklemeyi sürdürmesi nedeniyle UEFA ve FIFA'ya federasyonun üyeliğini askıya alma çağrısında bulunuldu.

Örgütün Avusturya'daki temsilcisi Alexander Weihrauch, Linz'de binlerce kişinin Avusturya-İsrail maçını izlediğini belirterek "Bir anlığına dikkatlerini, sözde ateşkese rağmen ölüm ve acıların devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelttik." ifadelerini kullandı.

Weihrauch, protestonun futbolcu veya taraftarlara değil, Gazze'de yaşananları bildikleri halde harekete geçmeyen hükümetlere ve spor otoritelerine yönelik olduğunu vurguladı.

Avusturya basınındaki haberlere göre, karşılaşma öncesinde İsrail milli marşının okunması sırasında tribünlerden yer yer ıslıklar yükseldi.

Avusturya-İsrail karşılaşması yüksek riskli maç olarak değerlendirilirken stadyum çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Uzun güvenlik kontrolleri nedeniyle çok sayıda taraftar maç başlangıcını kaçırdı.

Maçta İsrail'in tek golünün kaydedilmesinin ardından "köşe bayrağını yerinden çıkararak silahla ateş ediyormuş gibi hareket yapan" İsrailli futbolcu Sayed Abu Farkhi, ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

İsrail, Linz'de protesto edildi

Öte yandan, müsabaka öncesinde Linz'de düzenlenen iki gösteride İsrail protesto edildi.

Linz'deki Merkez Tren Garı'nda toplanan göstericiler, "Filistin'deki tüm insanlar için barış, haysiyet ve adalet!" ve "Futbol, savaş suçlarını örtbas etmek için kötüye kullanılmamalıdır!" sloganları attı.

Göstericiler, Avrupa Birliği-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasını, İsrail ile silah ticareti yapılmamasını ve insansız hava aracı (İHA) motorları, ateşli silahlar ile diğer askeri teçhizat tedarikine son verilmesini talep etti.

Ayrıca göstericiler, Avusturya Silahlı Kuvvetlerinin de İsrail ile olan işbirliği anlaşmasının derhal feshedilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, Avusturya hükümetini, "ticari ve askeri işbirlikleri nedeniyle İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olmakla" suçladı.

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