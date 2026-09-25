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Galatasaray'da Torreira için sürpriz transfer iddiası!

Fiorentina'nın, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için ocak ayında yeniden girişimde bulunacağı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 14:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Torreira için sürpriz transfer iddiası!
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Galatasaray'ın son 4 sezonda kazandığı şampiyonluklarda önemli rol oynayan Lucas Torreira'nın geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yaz transfer döneminde Fiorentina'nın gündemine gelen Uruguaylı orta saha için İtalyan ekibi ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

FIORENTINA ISRARCI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici, yaz transfer döneminde anlaşma sağlanamayan Torreira için bir kez daha girişimde bulunacak.

FirenzeViola.it'in haberinde, Fiorentina'nın orta sahasını tecrübeli ve karakterli bir oyuncuyla güçlendirmek istediği, bu doğrultuda eski futbolcusu Torreira'yı yeniden gündemine aldı.

OKAN BURUK TRANSFERİ ENGELLEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaz transfer döneminde Torreira'nın Fiorentina'ya transfer olmasını engelleyerek Uruguaylı futbolcunun takımda kalmasını sağladı.

Fiorentina ocak ayında Galatasaray'ı ikna edecek bir teklif yaparak 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. 

BU SEZON 7 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.

Uruguaylı orta saha oyuncusunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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