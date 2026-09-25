Galatasaray'da Osimhen planı değişti!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen Victor Osimhen'in ne zaman sahalara döneceği merak konusu olmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı kırmızılı takımın 3-2 galip geldiği Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan yıldız futbolcu Kocaelispor, Sporting ve Trabzonspor maçlarını kaçırmış, Galatasaray bu müsabakalarda 2 yenilgi, 1 galibiyet almıştı.
Nijerya Milli Takımı'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçların aday kadrosundan da çıkarılan Osimhen'in, 3 haftalık milli aranın ardındaö Süper Lig'de oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyordu.
RİSKE ATMAK İSTEMİYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Victor Osimhen'in sağlık durumunu yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk ve sarı kırmızılı kulübün sağlık ekibi, golcü oyuncuyu Kasımpaşa maçında riske atmak istemiyor.
Haberde, Osimhen'in 13 Ekim Salı günü Barcelona ile oynanacak olan "Devler Ligi" maçıyla sahalara dönmesinin planlandığı kaydedildi.
Osimhen'in iyileşmesiyle birlikte, Okan Buruk'un Deniz Gül'ün yerine Nijeryalı yıldıza forma vermesi bekleniyor.
Nijerya Milli Takımı'nın Madagaskar ve Gine-Bissau ile oynayacağı maçların aday kadrosundan da çıkarılan Osimhen'in, 3 haftalık milli aranın ardındaö Süper Lig'de oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyordu.
RİSKE ATMAK İSTEMİYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Victor Osimhen'in sağlık durumunu yakından takip eden teknik direktör Okan Buruk ve sarı kırmızılı kulübün sağlık ekibi, golcü oyuncuyu Kasımpaşa maçında riske atmak istemiyor.
Haberde, Osimhen'in 13 Ekim Salı günü Barcelona ile oynanacak olan "Devler Ligi" maçıyla sahalara dönmesinin planlandığı kaydedildi.
Osimhen'in iyileşmesiyle birlikte, Okan Buruk'un Deniz Gül'ün yerine Nijeryalı yıldıza forma vermesi bekleniyor.