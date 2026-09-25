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Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti

TFF, İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupa nedeniyle Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine erteledi.

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calendar 25 Eylül 2026 10:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihlerini değiştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Çeyrek final karşılaşmaları, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır. Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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