Toronto Raptors Genel Menajeri Bobby Webster, Kawhi Leonard'ın dönüşü için beklediklerinden daha uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını, ancak takas konusundaki güvenlerini kaybetmediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Webster, "Sabırlı olmamız gerekti. Süreçte pek çok beklenmedik gelişme yaşandı. Fakat anlaşmanın tamamlanabileceğine dair güvenimiz olmasaydı en başta takası kabul etmezdik" dedi.
Toronto ile Los Angeles Clippers, haziran ayının son günlerinde Leonard takası üzerinde anlaşmıştı. Leonard'ı ilgilendiren maaş sınırını dolanma soruşturmasının sonuçları beklenirken işlem ancak eylülde resmiyet kazandı.
Webster, Raptors'ın anlaşma öncesinde gerekli incelemeleri yaptığını belirtti:
"Her takasta kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekir. Biz de gereken incelemeleri yaptık, konuşmamız gereken kişilerle konuştuk ve ilerlemek için kendimizi yeterince rahat hissettik. Her açıdan sıra dışı bir durumdu. Yaşananların tüm ayrıntılarını biliyor muyum? Hayır. Ancak takasın sonunda gerçekleşeceğine güveniyorduk."
NBA, Leonard'a saha dışı gelir sağlanan düzenlemedeki rolü nedeniyle Clippers'a 30 milyon dolar para cezası vermiş ve kulübün gelecekteki beş birinci tur draft hakkını elinden almıştı. Leonard'a 700 bin dolar ceza kesilirken amcası ve eski iş danışmanı Dennis Robertson'ın beş yıl boyunca NBA takımlarıyla iş yapması yasaklanmıştı.
Leonard'ın Toronto'yu 2019'daki tek şampiyonluğuna taşıması, Raptors'ın oyuncuya duyduğu güvende rol oynadı. Webster, "Kawhi'ı yedi yıl öncesinden tanıyoruz. Aynı sektördeyiz, deplasmanlarda karşılaştığımızda iletişimimizi sürdürdük. Hem insan hem oyuncu olarak ona güveniyorduk. O zamandan beri neler yaşandığını da kendisiyle konuştuk. Bu görüşmeler, takasa devam etme konusunda bize güven verdi" ifadelerini kullandı.
Webster'a Leonard'a yeni cezalar verilip verilmeyeceği konusunda endişe taşıyıp taşımadığı da soruldu. NBA'in başlangıçta ek yaptırım olasılığını açık bıraktığını hatırlatan Webster, oyuncular birliğiyle varılan uzlaşmanın kendilerine güvence sağladığını söyledi.
Leonard geçen sezon Clippers formasıyla 65 maça çıktı ve kariyerinin en yüksek ortalaması olan 27,9 sayıya ulaştı. Webster, yeni sezonda oyuncuya özel bir dinlendirme programı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar vermek için erken olduğunu belirterek, "En önemli nokta, sağlıklı bir sezonun ardından geliyor olması" dedi.
Raptors, Leonard ile iki yıllık 115 milyon dolarlık uzatma anlaşması imzaladı. Bu sözleşmeyle yıldız forvetin önündeki üç sezonda toplam kazancı 165 milyon dolara ulaşabilecek. Webster, "Kawhi ve temsilcisiyle konuştuğumuzda bunun kısa süreli bir birliktelik olmasını istemediğini gördük. Burada bir süre kalmak istiyordu" dedi.
Toronto ile Los Angeles Clippers, haziran ayının son günlerinde Leonard takası üzerinde anlaşmıştı. Leonard'ı ilgilendiren maaş sınırını dolanma soruşturmasının sonuçları beklenirken işlem ancak eylülde resmiyet kazandı.
Webster, Raptors'ın anlaşma öncesinde gerekli incelemeleri yaptığını belirtti:
"Her takasta kapsamlı bir araştırma yapmanız gerekir. Biz de gereken incelemeleri yaptık, konuşmamız gereken kişilerle konuştuk ve ilerlemek için kendimizi yeterince rahat hissettik. Her açıdan sıra dışı bir durumdu. Yaşananların tüm ayrıntılarını biliyor muyum? Hayır. Ancak takasın sonunda gerçekleşeceğine güveniyorduk."
NBA, Leonard'a saha dışı gelir sağlanan düzenlemedeki rolü nedeniyle Clippers'a 30 milyon dolar para cezası vermiş ve kulübün gelecekteki beş birinci tur draft hakkını elinden almıştı. Leonard'a 700 bin dolar ceza kesilirken amcası ve eski iş danışmanı Dennis Robertson'ın beş yıl boyunca NBA takımlarıyla iş yapması yasaklanmıştı.
Leonard'ın Toronto'yu 2019'daki tek şampiyonluğuna taşıması, Raptors'ın oyuncuya duyduğu güvende rol oynadı. Webster, "Kawhi'ı yedi yıl öncesinden tanıyoruz. Aynı sektördeyiz, deplasmanlarda karşılaştığımızda iletişimimizi sürdürdük. Hem insan hem oyuncu olarak ona güveniyorduk. O zamandan beri neler yaşandığını da kendisiyle konuştuk. Bu görüşmeler, takasa devam etme konusunda bize güven verdi" ifadelerini kullandı.
Webster'a Leonard'a yeni cezalar verilip verilmeyeceği konusunda endişe taşıyıp taşımadığı da soruldu. NBA'in başlangıçta ek yaptırım olasılığını açık bıraktığını hatırlatan Webster, oyuncular birliğiyle varılan uzlaşmanın kendilerine güvence sağladığını söyledi.
Leonard geçen sezon Clippers formasıyla 65 maça çıktı ve kariyerinin en yüksek ortalaması olan 27,9 sayıya ulaştı. Webster, yeni sezonda oyuncuya özel bir dinlendirme programı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda karar vermek için erken olduğunu belirterek, "En önemli nokta, sağlıklı bir sezonun ardından geliyor olması" dedi.
Raptors, Leonard ile iki yıllık 115 milyon dolarlık uzatma anlaşması imzaladı. Bu sözleşmeyle yıldız forvetin önündeki üç sezonda toplam kazancı 165 milyon dolara ulaşabilecek. Webster, "Kawhi ve temsilcisiyle konuştuğumuzda bunun kısa süreli bir birliktelik olmasını istemediğini gördük. Burada bir süre kalmak istiyordu" dedi.