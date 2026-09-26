Her şeyi yaptık, Mbappe'yi tutamadık

Maç öncesi kadroda yer alması ağrıları nedeniyle şüpheli olan Mbappe golden sonra daha santra yapılmadan sakatlanarak oyundan çıktı.
BARIŞ ALPER PENALTI BEKLEDİ
Kylian Mbappe'nin golü.pic.twitter.com/4JMMGSpk9w https://t.co/w8XgkQ9oF3
— Sporx (@sporx) September 25, 2026
İlk atağını 28. dakikada düzenleyen Millilerimiz, Arda Güler'in ortasında Ferdi Kadıoğlu'nun kafa vuruşuyla gole yaklaştı.
32. dakikada ise Barış Alper ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Felix Zwayer, VAR hakemi Dingert'in incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.
Milli Takımımız, Ferdi Kadıoğlu'yla gole yaklaştı. pic.twitter.com/nGQ8eM9ZAu
— Sporx (@sporx) September 25, 2026
UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ
Barış Alper Yılmaz'ın penaltı beklediği pozisyon.pic.twitter.com/50VqwAZyCO https://t.co/uVaXXL33RI
— Sporx (@sporx) September 25, 2026
İlk devrenin sonunda Michale Olise'nin müthiş şutunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
İSMAİL YÜKSEK İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK
Uğurcan, Olise'nin şutunu müthiş çıkardı.pic.twitter.com/KgZKweeViM https://t.co/DdrQJDz780
— Sporx (@sporx) September 25, 2026
İkinci yarıya çok iyi başlayan Milli Takımımız, 53. dakikada Arda'nın kullandığı kornerde İsmail Yüksek ile gole çok yaklaştı ancak kaleci Maignan, parmaklarının ucuyla çeldi.
UĞURCAN ÇAKIR KIRMIZI KART GÖRDÜ
Kornerden gelen ortaya İsmail kafa vurdu, kaleci Maignan gole izin vermedi.pic.twitter.com/zA8Flv4D0P https://t.co/lPIVWC9wyB
— Sporx (@sporx) September 25, 2026
A Milli Takımımız'da Uğurcan Çakır, 87. dakikada VAR hakemi Christian Dingert'in uyarısı üzerine kırmızı kart gördü.
İLK A LİG MAÇIMIZDAN PUAN ALAMADIK
Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonpic.twitter.com/dUvUQyGs3a https://t.co/TYMd4i7qej
— Sporx (@sporx) September 25, 2026
Fransa'ya karşı iki maç aradan sonra kaybeden Millilerimiz, tarihindeki ilk Uluslar A Ligi maçından puansız ayrıldı.
ZIDANE'DAN 32 YIL SONRA BİR İLK
Zinedine Zidane ile ilk maçına çıkan Fransa ise A Ligi'ne 3 puanla başladı.
Zidane, Fransa Milli Takımı teknik direktörü olarak ilk maçını kazanırken bunu 32 yıl sonra başaran ilk isim oldu.
İKİNCİ MAÇTA KONUĞUMUZ İTALYA
Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya'yı 28 Eylül akşamı Bursa'da konuk edecek.
Fransa ise aynı gün Belçika deplasmanına gidecek.
MONTELLA'NIN İLK 11'İ
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, forvette Barış Alper Yılmaz'a forma verdi.
A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.
Milli takımda Altay Bayındır, Okan Kocuk, Emirhan Topçu, Melih Kabasakal, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Aral Şimşir, yedekler arasında yer aldı.
MAÇ KADROSUNDA YER ALMAYANLAR
Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren Orkun Kökçü'nün yanı sıra Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Adil Demirbağ, Mustafa Eskihellaç ve Bartuğ Elmaz maç kadrosunda yer alamadı.
ZIDANE'IN İLK MAÇTAKİ 11'İ
Fransa'da Didier Deschamps'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Zinedine Zidane, takımının başındaki ilk maça Türkiye karşısında çıktı.
Zidane, ilk maçında takımını sahaya, Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Dembele, Cherki, Olise ve Mbappe ilk 11'ini sürdü.
MELİH İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA
A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen Melih Kabasakal, maç kadrosunda da yer aldı. Trabzonspor forması giyen Melih, ilk 11'de ise yer bulamadı.
MAÇA BÜYÜK İLGİ
A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Fransa ile oynadığı mücadeleye taraftarların ilgisi büyük oldu. Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünler tamamen doldu.
Türkiye ile Fransa arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı'nın Hodri Meydan tribününde dev Türk bayrağı açıldı. Taraftarlar da "Vatan sana canım feda" tezahüratlarında bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyonu Fransa yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Olise ceza sahasına girip penaltı noktası üzerindeki Mbappe'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
27. dakikada milliler hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahası içine girip penaltı noktasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.
28. dakikada sağ kanatta topu alan Arda Güler, ceza sahası içine hareketlenen Can Uzun'a ortaladı. Bu futbolcu altıpas önünde sırtı kaleye dönük şekilde kafa vuruşunu yaptı, kaleci Maignan meşin yuvarlağı kontrol etti.
41. dakikada Fransa tehlikeli geldi. Olise'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kone, geriden atağa katılan Cherki'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, müsait pozisyonda yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak Merih Demiral kayarak müdahalesiyle gole engel oldu.
43. dakikada sağ kanatta topu alan Olise, Can Uzun'dan sıyrılıp uzaktan sert vurdu, kaleci Uğurcan son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada Arda Güler'in, düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta kaleye gönderdiği meşin yuvarlak baraja çarpıp direğin yanından kornere çıktı.
50. dakikada soldan kazanılan korner atışında Arda Güler ceza sahası içine ortaladı. Boş pozisyondaki İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda, kaleci Maignan son anda topu kornere tokatladı.
54. dakikada Fransa öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı topu kapan Olise, soldan atağa katılan Mbappe'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert vuruşunda, top filelere gitti: 0-1
69. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Olise, sağdan ceza alanına giren Kounde'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip uzak köşeye yaptığı vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
74. dakikada Fransa savunmasının çıkaramadığı topu kapan Arda Güler'in ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, kaleci Maignan topu kornere çeldi.
76. dakikada sağdan son çizgiye inen Zeki Çelik'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Abdülkerim Bardakcı'nın röveşata vuruşunda, top az farkla üstten dışarı gitti.
84. dakikada orta sahadan atılan derin pasa hareketlenen Barcola, kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalesini terk eden Uğurcan gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında 87. dakikada pozisyonu yeniden izleyen hakem Felix Zwayer, Uğurcan Çakır'ın ceza sahası dışında elle oynadığına hükmederek bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Felix Zwayer, Robert Kempter, Nikolai Kimmeyer (Almanya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+3 Deniz Gül), Salih Özcan, İsmail Yüksek (Dk. 88 Melih Kabasakal), Arda Güler, Oğuz Aydın (Dk. 75 Eren Elmalı), Can Uzun (Dk. 75 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 88 Altay Bayındır)
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Dembele (Dk. 90 Lepaul), Cherki (Dk. 78 Camavinga), Olise (Dk. 78 Barcola), Mbappe (Dk. 59 Doue)
Gol: Dk. 54 Mbappe (Fransa)
Kırmızı kart: Dk. 87 Uğurcan Çakır (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 42 Arda Güler, Dk. 68 Salih Özcan (Türkiye), Dk. 72 Upamecano, Dk. 90+3 Kone, Dk. 90+3 Lepaul (Fransa)