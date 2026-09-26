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Rayan Cherki: "Tribünler müthişti"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Rayan Cherki, mücadelenin başa baş geçtiğini belirtirken Türkiye'deki tribün atmosferine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 01:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rayan Cherki: 'Tribünler müthişti'
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Rayan Cherki, mücadeleyi ve tribün atmosferini değerlendirdi.

"BU ATMOSFERDE OYNAMAK ZORDU"

Rayan Cherki, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Zidane ile ilk maçımızdı. Maç oldukça başabaş gitti. Bu atmosferde oynamak zordu. Türkiye'de oynamak her zaman keyiflidir. Tribünler müthiş bir enerji ortaya koydu."

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