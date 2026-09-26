Rayan Cherki: 'Tribünler müthişti'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Rayan Cherki, mücadeleyi ve tribün atmosferini değerlendirdi.
"BU ATMOSFERDE OYNAMAK ZORDU"
Rayan Cherki, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:
"Zidane ile ilk maçımızdı. Maç oldukça başabaş gitti. Bu atmosferde oynamak zordu. Türkiye'de oynamak her zaman keyiflidir. Tribünler müthiş bir enerji ortaya koydu."
"BU ATMOSFERDE OYNAMAK ZORDU"
Rayan Cherki, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:
"Zidane ile ilk maçımızdı. Maç oldukça başabaş gitti. Bu atmosferde oynamak zordu. Türkiye'de oynamak her zaman keyiflidir. Tribünler müthiş bir enerji ortaya koydu."